王文洋桃花朵朵開 自認這輩子還沒碰到最愛

王文洋和呂安妮曾爆師生戀。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕74歲宏仁集團總裁王文洋將於後天過生日，近日被直擊與一名清秀長髮女子現身台北市區逛街，據悉2人相差近54歲是不折不扣爺孫戀，《鏡週刊》報導，該女子是他穩定交往中女友，年僅20歲仍在就讀大學，女方已被帶回王家與其他家人見面，也獲不錯評價。

王文洋元配陳靜文為他生下兒子王泉仁、女兒王思涵，不幸在2007年病逝。王文洋曾於1995年與學生呂安妮爆出婚外情，去年又有宋姓女子提告，足見王文洋感情生活豐富，電視名嘴許聖梅透露多年前曾在餐會中問過王文洋此生最愛誰。

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王文洋第一任妻子陳靜文，於2007年病逝。（翻攝自臉書）

許聖梅曾在《新聞挖挖哇》YouTube頻道中透露，多年前曾經在一場餐會與王文洋恰好坐在一起，閒聊問王文洋：「總裁，你覺得你這輩子最愛誰？」他回答：「我這輩子還沒有碰到我的最愛。」

許聖梅說，王文洋跟元配陳靜文是在國外唸研究所認識，完成學業後，王文洋到陳靜文家作客，就把婚事定了下來，至於曾鬧得沸沸揚揚「師生戀」女主角呂安妮，在王文洋眼裡2人是在學校認識，「是有一個緣分的，跟刻骨銘心的愛情不一樣。」

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