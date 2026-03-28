日本VTuber「NIJISANJI」來台快閃！28位豪華陣容曝光

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本VTuber團體「NIJISANJI」宣布將於4月2日至4月29日在台中廣三SOGO百貨舉辦週年慶快閃活動「NIJISANJI EN Anniversary POP UP」，活動期間粉絲不僅能沉浸式體驗VTuber的文化魅力，還能選購多款限定周邊商品，勢必成為粉絲爭相朝聖的焦點。

VTuber團體「NIJISANJI EN」宣布將於4月2日至4月29日，在台中廣三SOGO百貨舉辦週年慶快閃活動「NIJISANJI EN Anniversary POP UP」。（ANYCOLOR提供）

近年VTuber（虛擬實況主）文化持續蓬勃發展，其中NIJISANJI憑藉多元角色與高互動性的直播內容，在全球累積龐大粉絲群，於日本、北美及亞洲地區皆享有超高人氣。海外分支「NIJISANJI EN」專為英語圈市場打造，透過直播節目、音樂企劃與跨國合作活動，持續擴大國際影響力，成為近年VTuber圈備受矚目的品牌之一。

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此次在台灣登場的「NIJISANJI EN Anniversary POP UP」為期間限定快閃活動，現場規劃多項主題展示與周邊販售區，讓粉絲能近距離感受VTuber的偶像魅力。活動期間將推出多款角色相關商品，包括雷射徽章、壓克力立牌、鑰匙圈與收藏卡片等人氣收藏品，總計多達13種商品類型。快閃店現場同時設置粉絲拍照打卡區，打造兼具互動與收藏樂趣的朝聖空間，吸引粉絲到場共襄盛舉。

活動期間凡於NIJISANJI EN Anniversary POP UP商店購買相關商品，單筆消費滿800元即可獲贈全體成員L型透明資料夾。（ANYCOLOR提供）

此次週年慶快閃店集結多位人氣急升的VTuber，包括Elira Pendora、Finana Ryugu、Klara Charmwood、Yu Q. Wilson、Vantacrow Bringer、Vezalius Bandage、Maria Marionette、Scarle Yonaguni、Enna Alouette 等人氣成員；同時也邀請 NIJISANJI EN 超人氣男團「Luxiem」成員 Vox Akuma、Luca Kaneshiro、Shu Yamino共同參與，28位豪華陣容一次集結。 NIJISANJI EN 邀請粉絲走進快閃店，近距離感受VTuber的獨特魅力。

「NIJISANJI EN Anniversary POP UP」活動營業時間平日11:00至22:00，假日10:30至22:00。本次快閃店為期間限定活動，主辦單位 ANYCOLOR 也提醒粉絲把握活動期間前往參觀，不僅能收藏限定周邊商品，也能在現場拍照打卡，留下專屬於粉絲的紀念時刻。

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