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胡瓜嗨跳霹靂舞 倒頭栽爆笑凸槌

胡瓜（前）挑戰霹靂舞「頭轉」，鞋子飛走外還轉錯鏡頭方向。（民視提供）胡瓜（前）挑戰霹靂舞「頭轉」，鞋子飛走外還轉錯鏡頭方向。（民視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝大集合》日前前進屏東崁頂，節目中一段「人體保齡球」遊戲笑聲連連，主持人胡瓜全程賣力演出，堪稱最大笑點。該遊戲由參賽者進入大型太空球，由隊友推動撞擊守方人牆，挑戰倒下最多人數。

過程中，胡瓜早察覺1號位為最危險位置，便機靈說要站10號位，卻遭籃籃點名「你是我們的護國神山」，眾人堅持抽籤決定位置。沒想到胡瓜兩度抽籤竟都抽中「1號」，當場讓全場笑翻。無奈上場後，太空球還未抵達，胡瓜已先倒地，讓阿翔笑虧：「哪有護國神山先倒的？」胡瓜坦言怕被從背後撞：「我乾脆先倒！」

此外，現場還有屏東小朋友帶來驚豔全場的霹靂舞表演。輪到藝人上場BATTLE時，平時只裝模作樣的胡瓜竟「來真的」，戴上安全帽挑戰「頭轉」，轉完一圈還來個帥氣Pose，卻轉錯方向。更爆笑的是，他起身時臉脹紅、神情猙獰，連鞋子都轉飛了，他還逗趣自嘲：「這個地板好燙唷！」

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