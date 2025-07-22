Energy高雄簽唱寵粉 簽好簽滿8小時

Energy到高雄流行音樂中心海風廣場舉辦簽唱會，吸引眾多歌迷擠爆現場。

（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy最近除了以《星期五晚上》贏得金曲獎年度歌曲，另外也展現超人氣，前晚到高雄流行音樂中心海風廣場舉辦感謝簽唱會，即使天氣有風有雨，但熱情歌迷依舊擠爆現場，還有日本、星馬的粉絲特別來台會偶像。

Energy高雄簽唱會上，團員幫阿弟（中）慶生。（相信音樂提供）

能量滿滿的Energy先在戶外舞台勁歌熱舞，獻唱《馬上去》及《同病相戀》等歌曲炒熱氣氛，後來因天氣因素移至室內為粉絲簽名，一路從前晚6點簽至昨天凌晨2點，長達8小時馬拉松式簽名，就是希望能滿足所有歌迷。

請繼續往下閱讀...

Energy簽名活動連跨兩日，滿足所有歌迷。（相信音樂提供）

Energy新專輯《ALL IN》近期拿下KKBOX華語新歌週榜、iTunes華語流行樂專輯排行榜等12項冠軍，團員在台上分享喜訊，另外9月6、7日要在高雄巨蛋舉行「ALL IN全面進擊」演唱會，Energy也搶先展示「環繞移動舞台」模型，屆時舞台不只可以橫空飛越，高度更將升至5公尺，要讓歌迷看得出奇。

書偉強調：「這次演唱會不是返場，而是全新的演唱會，很多大家敲碗的歌都會唱。」團員也會有個人秀，坤達開玩笑幫Toro預告：「Toro的solo內容是『把腹肌練成六邊形』。」逗得全場大笑。牛奶、Toro也復刻《愛失控》MV，兩人搞笑演戲打巴掌、借位擁吻，引起全場尖叫連連！

昨天是阿弟生日，他前晚先在簽唱會台上收蛋糕慶祝，昨凌晨生日一到，歌迷又在現場舉起紅布條為他慶生，他也再次收到蛋糕，連跨兩天過生日，感動說：「希望9月6、7日的演唱會都能看到大家，也可以有最好的演出；第二個願望希望所有歌迷都要注意身體健康，不要因為Energy而淋雨感冒！」演唱會購票可洽拓元售票系統。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法