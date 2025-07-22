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《全知讀者視角》未演先轟動 台灣名導演員搶先朝聖觀摩

邱瓈寬（左起）、柯有倫、春風等影視名人昨出席《全知讀者視角》首映，朝聖大卡司、大製作奇幻鉅片。（記者王文麟攝）邱瓈寬（左起）、柯有倫、春風等影視名人昨出席《全知讀者視角》首映，朝聖大卡司、大製作奇幻鉅片。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均、實習記者黃珮涵／台北報導〕韓國電影《全知讀者視角》昨晚在台北首映，吸引演藝圈各界名人共襄盛舉，包括「寬姐」邱瓈寬、導演林孝謙、呂安弦、春風、柯有倫等影視名人齊聚，一窺耗資台幣6.2億大成本、大卡司的奇幻動作鉅片。

《全知讀者視角》由《與神同行》製作團隊打造，集結李敏鎬、安孝燮、蔡秀彬、NANA、申承浩、Jisoo等全明星陣容，面對世界末日降臨，攜手打怪，在韓國連3天預售票房奪冠；寬姐表示電影由暢銷小說、漫畫改編，又結合人氣演員演出，「很值得我們做國片的參考學習，看韓國團隊如何打造成功IP」。

林孝謙導演表示︰「光看預告捷運地鐵天崩地裂，就想跟著主角們一起進入幻想世界。」另外柯有倫、春風都被電影預告吸引，柯有倫帶著學習心態觀影，表示︰「因為太喜歡《與神同行》，很想知道韓國能拍到什麼程度。」

此外，片商宣布《全知讀者視角》除了2D版本，還將同步上映4DX與杜比全景聲兩大版本，電影明天晚場起全台上映。

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