娛樂 日韓

大野智宣布5月退社 喊話粉絲：陪嵐到最後一刻

「嵐」將在今年5月底解散的同時，大野智（中）將退出星達拓。（翻攝自X）「嵐」將在今年5月底解散的同時，大野智（中）將退出星達拓。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本天團「嵐」的隊長大野智今天（28日）宣布將在5月底正式離開星達拓娛樂（前身為傑尼斯），成為繼二宮和也、松本潤之後，隊中出走的第3人。不過這消息並不意外，因為自2020年底休團之後，大野智鮮少公開露面，據傳他不戀棧演藝圈，已經到沖繩宮古島生活了。

「嵐」的「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」巡迴演唱會在3月於札幌巨蛋開跑，5月31日於東京巨蛋結束，同時為「嵐」畫下句點，正式解散。大野智今天發出聲明，宣布在5月31日結束嵐的活動的同時，也將退出星達拓娛樂，「從14歲開始進入這個世界，在這32年當中，長時間受到事務所、相關人士以及工作人員的照顧，真的非常感謝。」

「嵐」大野智（右二）今年1月出現在影片中，膚色與其他成員差很多。（翻攝自X）「嵐」大野智（右二）今年1月出現在影片中，膚色與其他成員差很多。（翻攝自X）

大野智表示，更重要的是，一直以來給予他支持的粉絲，「能夠活動到現在都是多虧了大家，我心中只有感謝，真的非常謝謝。在嵐的活動結束之後，我希望能照著自己的節奏，以自己的方式做事。在這之前，我們5人全員會以嵐的身分繼續活動到今年5月31日，如果大家能夠守護我們到最後，我會很開心的。」

