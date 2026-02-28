自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

粿王風暴後首同框！王子、粿粿現身廣澤宮「低調團拜」

已神隱4個月的「王子」邱勝翊與粿粿突現身團拜。（翻攝自IG）已神隱4個月的「王子」邱勝翊與粿粿突現身團拜。（翻攝自IG）

〔記者胡如虹／台北報導〕有拜有保庇！已神隱4個月的「王子」邱勝翊、粿粿和捲入閃兵事件的陳大天大年初六都出現在大溪鳳山寺廣澤宮的開工團拜！雖然王子和粿粿之間還有「毛弟」邱宇辰同行，但這也是粿粿跟王子自「粿王風暴」後，首度一起公開露面，格外引人注意。

賴銘偉當了搖滾宮主後，白天大部份的時間都在廣澤宮服務信徒。（翻攝自賴銘偉臉書）賴銘偉當了搖滾宮主後，白天大部份的時間都在廣澤宮服務信徒。（翻攝自賴銘偉臉書）

賴銘偉自從接任廣澤宮宮主後，發揮搖滾宮主的精神，運用網路社群與年輕人溝通，用淺顯易懂、幽默且正向的語言解釋民俗禁忌，讓信仰不再顯得神祕、令人恐懼，使得廣澤宮近幾年香火很旺，有很多藝人陸續成為廣澤尊王的信徒。

劉樸（左起）、陳大天、鄭怡也參加大溪廣澤宮的開工團拜。（翻攝自鄭怡臉書）劉樸（左起）、陳大天、鄭怡也參加大溪廣澤宮的開工團拜。（翻攝自鄭怡臉書）

王子和毛弟、粿粿一起參加大溪廣澤宮的開工團拜。（讀者提供）王子和毛弟、粿粿一起參加大溪廣澤宮的開工團拜。（讀者提供）

大年初六，廣澤宮舉辦開工團拜，鄭怡、柯大堡、初孟軒等多位藝人都以信徒身份到場，現場星光閃閃。其中有兩組藝人特別引人注意，一對是捲入「閃兵事件」的陳大天和新婚妻子劉樸，另一對是王子和粿粿也一起現身團拜行列，不過粿粿戴著棒球帽、口罩十分的低調。

賴銘偉表示，王子和粿粿都是信徒，就是如常來拜拜。（翻攝自賴銘偉臉書）賴銘偉表示，王子和粿粿都是信徒，就是如常來拜拜。（翻攝自賴銘偉臉書）

對於王子和粿粿同時參加廣澤宮的團拜，宮主賴銘偉表示，當天有很多藝人如常來拜拜，對於粿粿和王子捲入「粿王風暴」後一起現身團拜，他也說各行各業都有煩惱，來廟裡拜拜就是求心靈安定，各方面的事件都能迎刃而解。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中