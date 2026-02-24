自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

陳子強遭爆「女總裁金援數百萬」分手後翻臉 經紀人回應了

〔記者蕭方綺／台北報導〕明華園第三代陳子強過去與女星傅天穎雙喜臨門結婚，育有1子，2013年兩人5年婚姻畫下句點，後來認愛女舞者陳以仁，2023年宣告分手，今再傳他與女總裁去年交往，卻有感情糾紛、商務問題。對此，陳子強今透過經紀人回應本報，表示有關投訴片面指述，與真實情形不符，屬於惡意抹黑，當事人已經委請律師提出權利主張，依法維護當事人權益，在法律程序進行期間，不便對外做任何回應。

陳子強今傳感情糾紛、商務問題。（資料照，記者潘少棠攝）陳子強今傳感情糾紛、商務問題。（資料照，記者潘少棠攝）

他去年與一名女總裁B小姐交往期間，雙方合作開發以其畫作延伸的文創商品，甚至遠赴義大利酒莊試酒，原本規劃結合公益義賣，全由女方出資數百萬，並動用人脈協助推廣，但今年1月分手，陳子強又說「商品沒授權」，女方也見不到他過往口中所說的公益捐款證明，所花的錢都打水漂，雙方因此徹底翻臉。

回顧情史，陳子強2008年與傅天穎閃婚並育有一子，卻在2013年離婚，雙方一度隔空互槓，鬧得沸沸揚揚。之後他大方認戀女舞者陳以仁，還曾半開玩笑表示「已經登記結婚」，事後解釋自己向來報喜不報憂，加上尊重女方、不希望感情被過度消費，才沒有如實對外說明感情狀態。

陳以仁。（資料照，記者潘少棠攝）陳以仁。（資料照，記者潘少棠攝）

2024年出席活動時，陳子強也首度鬆口談到與陳以仁分手原因，坦言當時一心想拚事業，加上身體狀況不佳，難免忽略感情經營，雙方最終選擇和平分手，至於是否考慮再婚？陳子強直言目前沒有這樣的打算。先前他一度被捲入「叫賣哥」葉昇竣與歌手周卉姍的離婚風波，他也親自澄清純屬誤會，並表示已與女方斷聯，盼外界勿再多作聯想。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中