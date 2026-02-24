陳子強遭爆「女總裁金援數百萬」分手後翻臉 經紀人回應了

〔記者蕭方綺／台北報導〕明華園第三代陳子強過去與女星傅天穎雙喜臨門結婚，育有1子，2013年兩人5年婚姻畫下句點，後來認愛女舞者陳以仁，2023年宣告分手，今再傳他與女總裁去年交往，卻有感情糾紛、商務問題。對此，陳子強今透過經紀人回應本報，表示有關投訴片面指述，與真實情形不符，屬於惡意抹黑，當事人已經委請律師提出權利主張，依法維護當事人權益，在法律程序進行期間，不便對外做任何回應。

陳子強今傳感情糾紛、商務問題。（資料照，記者潘少棠攝）

他去年與一名女總裁B小姐交往期間，雙方合作開發以其畫作延伸的文創商品，甚至遠赴義大利酒莊試酒，原本規劃結合公益義賣，全由女方出資數百萬，並動用人脈協助推廣，但今年1月分手，陳子強又說「商品沒授權」，女方也見不到他過往口中所說的公益捐款證明，所花的錢都打水漂，雙方因此徹底翻臉。

回顧情史，陳子強2008年與傅天穎閃婚並育有一子，卻在2013年離婚，雙方一度隔空互槓，鬧得沸沸揚揚。之後他大方認戀女舞者陳以仁，還曾半開玩笑表示「已經登記結婚」，事後解釋自己向來報喜不報憂，加上尊重女方、不希望感情被過度消費，才沒有如實對外說明感情狀態。

陳以仁。（資料照，記者潘少棠攝）

2024年出席活動時，陳子強也首度鬆口談到與陳以仁分手原因，坦言當時一心想拚事業，加上身體狀況不佳，難免忽略感情經營，雙方最終選擇和平分手，至於是否考慮再婚？陳子強直言目前沒有這樣的打算。先前他一度被捲入「叫賣哥」葉昇竣與歌手周卉姍的離婚風波，他也親自澄清純屬誤會，並表示已與女方斷聯，盼外界勿再多作聯想。

