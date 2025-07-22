（胡如虹和她的藝人朋友們）雙面琳誼可以文青女神 也可以電子搖滾公主

長髮披肩，笑起有甜甜酒渦的琳誼看起來很溫柔。（記者胡舜翔攝）

文／胡如虹

琳誼說很多人都會被她的外表騙了，以為大眼睛、長髮披肩的她很溫柔，其實她並不溫柔，而是一個古靈精怪的女生。她之前要歌迷說出她7個優點，怕歌迷不留言，她還恐嚇歌迷：「小心會飛的蟑螂會去找你！」

★溫柔外在騙很大 怪物星人古靈精怪

古靈精怪的琳誼除了有一個唬人的溫柔外表，她的歌聲也一樣帶著雙面的特質，她慣用輕柔的氣音唱歌，可是她的氣音可以唱得很實，所以唱起《我喜歡靠在你的身後》、《弄丟了她》很有陳綺貞、魏如萱文青女神的味道，但詮釋《純愛戰士》這種中快版的歌又能變身率真的電子搖滾公主，俏皮又滿身電力。難怪會獲得五月天主唱阿信的賞識，力挺她和魏嘉瑩 、溫妮、小V組成「 BOOM！怪物星人」女團。

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不管是當歌手、組女團，原本都不在琳誼的人生規劃中。她形容從駐唱到踏入歌壇，甚至拿金鐘獎主題歌曲獎，一路都是預期之外的驚喜。

★PO翻唱影片 被公司發掘獲阿信賞識

琳誼說她雖然愛唱歌，但都是亂唱，沒有想過要當歌手，吉他也是上了大學才學的。她唸樹德科技大學表演藝術系主要以劇場為主，她主修的也是幕後，大四時，學姐開的酒吧在應徵駐唱歌手，她看很多同學都去應徵，跟著說：「好，那我也要去！」沒想到就應徵上了。駐唱了兩年，她同時把翻唱的影片PO上網路，結果就被唱片公司發掘，還獲得阿信的賞識。

最特別的是她出了6首歌的《青春集》台語專輯，只收錄兩首新歌，其中一首《蚵仔麵線》因為搭了《俗女養成記2》入圍金鐘獎主題歌曲獎，原本沒得獎，卻因為得獎作品《I Promise》不符合全新創作的規定，3天後改由《蚵仔麵線》遞補獲獎。

她說那天剛睡醒，就看到很多訊息，還納悶著到底發生什麼事情，公司說她得獎了，要她馬上打一篇文章，她還問：「得什麼獎？」

我笑她是不是覺得自己莫名其妙就得獎，她聽了忍不住大笑說：「沒有啊！我們也是很辛苦！」

琳誼的歌聲很有特色，但也很幸運，這種原本沒得獎，頒獎典禮結束後還能再抱回獎座的驚喜，真的很難碰上。而且那麼多愛唱歌的年輕人PO影片上網，也很少人會被主唱大人阿信看上，力挺她出片、組女團，還讓「 BOOM！怪物星人」在五月天的演唱會上唱開場。

琳誼出道以來，一路都是預期之外的驚喜。（記者胡舜翔攝）



★組唱跳女團練舞功 期待攻大巨蛋開個唱

「BOOM！怪物星人」跟著五月天的巡迴演唱會唱過許多大型場地，問琳誼唱大巨蛋跟桃園棒球場這兩個場地有什麼不一樣的感覺，她回答：「一個有冷氣，一個沒有冷氣。」非常琳誼式的直白回答，就像我問她聽到阿信很喜歡她的歌聲，她有沒有很興奮，她回答：「有覺得很驚訝！」並沒有過多的情緒反應。

當阿信提議找她和魏嘉瑩、溫妮、小V組唱跳女團時，她第一個反應也是「我完全不會跳舞！」猶豫了一下才答應加入。不過加入之後，她承認常常練舞運動有讓她體力變好，唱起歌來氣音變實了，覺得跳舞好像也還可以，和閃亮合作《純愛戰士》還特別加了舞蹈動作。

琳誼踏進歌壇的際遇確實有「BOOM！怪物星人」的驚奇，更特別的是問她未來有什麼目標，她毫不思索的就說到大巨蛋開演唱會，才出道4年就直接鎖定大巨蛋開演唱會的企圖心，實屬少見！琳誼果然如她自己說的就是一個古精靈怪的女生，就是讓你捉摸不住她在想什麼。

胡如虹和她的藝人朋友琳誼。（記者胡舜翔攝）

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