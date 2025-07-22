佩德羅未婚《驚奇》當爸 地表最聰明的人自嘲很笨

喬瑟夫昆恩（左起）、佩德羅帕斯卡、艾邦摩斯貝克許和挺著孕肚的凡妮莎柯比最近忙著宣傳《驚奇4超人：第一步》。（漫威影業提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕漫威《驚奇4超人：第一步》昨舉行國際線上記者會，「漫威第一家庭」陣容「驚奇先生」佩德羅帕斯卡、「隱形女」凡妮莎柯比、「霹靂火」喬瑟夫昆恩、「石頭人」艾邦摩斯貝克許等人一同現身。佩德羅化身地表最聰明的人，卻自嘲「但佩德羅很笨」，還沒為人父的他在片中當上新手爸爸，感謝導演麥特夏克曼一路引導。

佩德羅在片中經歷高潮與低谷，努力適應成為新手爸爸，他說最喜歡角色的反差感，「他非常聰明，對於複雜的科學公式、世界乃至宇宙的運作方式游刃有餘，卻完全不知道該如何理解家庭、愛這類更複雜的情感公式。」

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佩德羅帕斯卡（左）和凡妮莎柯比在《驚奇4超人：第一步》除了拯救世界，還要學著當父母。（漫威影業提供）

凡妮莎則形容電影核心是「為人父母」，尤其和佩德羅在片中面對當上父母的焦慮，「他們的寶寶成為整部電影的核心，也成為了我角色的靈魂所在，我不斷透過劇本、其他演員，甚至那個寶寶去發掘她的本質。有時如果我們演偏了，寶寶就會把我們拉回來。」

戲外還沒當爸的佩德羅說除了靠想像，也很感謝導演夏克曼分享不少個人經驗，更開玩笑說其實是導演的女兒讓他接演的，「她賣我一杯檸檬水，我就被收服了！」就連凡妮莎都說被導演的女兒啟發，讓佩德羅笑說「她的參與感真的很強！」

雖然自嘲比角色笨，但佩德羅認為飾演「驚奇先生」探討了當一個人聰明到某種程度時，在人際互動上反而像個小孩，「對我來說，他是一個高度的情感依附者，如果沒有家人，他會被自己的大腦困住。甚至不知道該如何表達痛苦，這種反差非常有挑戰性。」《驚奇4超人：第一步》明天在台上映。

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