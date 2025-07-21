韓團DKB被台灣感性迷倒 快閃台中D1抓蝦最厲害

韓團「DKB」5帥GK（左起）、YUKU、E-CHAN、JUNSEO、D1來台舉行快閃店活動，吸引許多粉絲共襄盛舉。（FU Entertainment提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團「DKB」在台舉行快閃店，為此還前往台中拍攝，他們對後豐鐵馬道、釣蝦場等地印象深刻，體會真正的「台灣感性」。JUNSEO直言被台灣感性所迷倒，而隊長E-CHAN心中的台灣感性正是「青春」，有粉絲的存在，不管幾歲都活在青春中。

成員E-CHAN、D1、GK、JUNSEO及YUKU昨受訪，分享釣蝦場初體驗，最厲害的D1，不過他不是釣蝦，而是「抓蝦」，D1笑說看到老闆徒手抓蝦，自己也有樣學樣，沒想到還真的抓到不少隻。

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快閃店的亮點為「女友視角」的影片，JUNSEO的設定是點心沾到臉了，要粉絲幫忙擦。他透露拍攝過程中真的非常害羞，並澄清「我不是會做這種事的人」，這個點子是主辦單位想的，不過表情、動作都是由他自行發揮，D1大讚他可在台灣以演員出道了。

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