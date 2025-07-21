晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓團DKB被台灣感性迷倒 快閃台中D1抓蝦最厲害

韓團「DKB」5帥GK（左起）、YUKU、E-CHAN、JUNSEO、D1來台舉行快閃店活動，吸引許多粉絲共襄盛舉。（FU Entertainment提供）韓團「DKB」5帥GK（左起）、YUKU、E-CHAN、JUNSEO、D1來台舉行快閃店活動，吸引許多粉絲共襄盛舉。（FU Entertainment提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團「DKB」在台舉行快閃店，為此還前往台中拍攝，他們對後豐鐵馬道、釣蝦場等地印象深刻，體會真正的「台灣感性」。JUNSEO直言被台灣感性所迷倒，而隊長E-CHAN心中的台灣感性正是「青春」，有粉絲的存在，不管幾歲都活在青春中。

成員E-CHAN、D1、GK、JUNSEO及YUKU昨受訪，分享釣蝦場初體驗，最厲害的D1，不過他不是釣蝦，而是「抓蝦」，D1笑說看到老闆徒手抓蝦，自己也有樣學樣，沒想到還真的抓到不少隻。

快閃店的亮點為「女友視角」的影片，JUNSEO的設定是點心沾到臉了，要粉絲幫忙擦。他透露拍攝過程中真的非常害羞，並澄清「我不是會做這種事的人」，這個點子是主辦單位想的，不過表情、動作都是由他自行發揮，D1大讚他可在台灣以演員出道了。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中