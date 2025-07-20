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馬志翔體貼老婆當煮夫 天心被媽媽勸退嫁廚師

天心（左）、馬志翔上《型男大主廚》宣傳新戲《我們六個》。（大愛電視提供）天心（左）、馬志翔上《型男大主廚》宣傳新戲《我們六個》。（大愛電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕天心、馬志翔到《型男大主廚》宣傳大愛劇《我們六個》，天心暌違10年再上節目，自嘲廚藝「10年來都在原地踏步」，笑說這次帶來的伴手禮是「一手」，因為這次演的是一位有6個孩子的媽媽角色。

馬志翔戲裡是慈祥的爸爸，會下廚做飯，給孩子滿滿的愛。現實生活裡他也會煮飯，從國中起便一個人在外生活，直到大學後才開始動手做菜。婚後多數時間由太太下廚，約有三成的機率會自己做飯，「通常是太太很累、不想煮的時候，我觀察到就會主動提出來」，他自嘲與太太的差別在於：「太太會發揮想像力，看冰箱有什麼就煮什麼；而我一定要先想好要做什麼，再去買食材。」

天心從小家裡就是做餐飲，曾幻想嫁給主廚享口福，沒想到媽媽卻對她說：「女兒，妳傻啊！媽媽也是廚師，但家裡最乾淨的就是廚房。」因為回到家就不想煮，當場打破她的夢想。談到婚後生活，天心與老公是「兩口之家」，在家吃並不見得比較省錢，如今下廚更多是為了「情趣」，她笑喊：「還是要稍微演一下好太太！」

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