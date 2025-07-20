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娛樂 最新消息

（桃園電影節）李行&鄧麗君、侯孝賢&舒淇 當大師遇見巨星 6部經典作跨世紀登場

桃園電影節「大師與巨星」之李行（左）與鄧麗君單元，精選《小城故事》、《原鄉人》、《彩雲飛》3部數位修復作品。（桃園電影節提供）桃園電影節「大師與巨星」之李行（左）與鄧麗君單元，精選《小城故事》、《原鄉人》、《彩雲飛》3部數位修復作品。（桃園電影節提供）

〔記者許世穎／台北報導〕2025桃園電影節昨宣布將推出「大師與巨星」單元，精選6部影史經典，獻給李行與鄧麗君、侯孝賢與舒淇這兩組華語影史畫時代的靈魂搭檔。從70年代健康寫實電影，到千禧年後國際影壇大放異彩，讓觀眾一次感受半世紀以來，大師與巨星共同締造的鏗鏘動人影像樂章。

今年正逢導演李行辭世5年，鄧麗君逝世30年，兩人的單元將精選《小城故事》、《原鄉人》、《彩雲飛》3部經典數位修復作品。參與演出《小城故事》的李烈，更將與導演朱延平、製片周揚明，以及國家影視廳中心董事長褚明仁出席映後專題講座。

桃園電影節「大師與巨星」之侯孝賢（左）與舒淇單元，選出兩人3度合作的《千禧曼波》、《最好的時光》與《刺客聶隱娘》。（桃園電影節提供）桃園電影節「大師與巨星」之侯孝賢（左）與舒淇單元，選出兩人3度合作的《千禧曼波》、《最好的時光》與《刺客聶隱娘》。（桃園電影節提供）

侯孝賢與舒淇的單元則選出包括2001年獲得坎城影展技術大獎的《千禧曼波》，2005年征戰坎城、讓舒淇登上金馬影后寶座的《最好的時光》，還有2015年讓侯孝賢獲得坎城影展、金馬獎雙料最佳導演的《刺客聶隱娘》，皆是在國際影展大放異彩的精彩傑作。第12屆桃園電影節將於8月22日至9月4日舉行。

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