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娛樂 最新消息

中島健人訪台真「神」奇 兩年同日同地求到上上籤 期望攻下大小巨蛋

中島健人對台粉給的熱情及歡呼印象深刻，直言這是身為偶像不可或缺的強大動力。（大鴻藝術提供）中島健人對台粉給的熱情及歡呼印象深刻，直言這是身為偶像不可或缺的強大動力。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／台北-東京連線報導〕日本星達拓男星中島健人將在9月14日來台舉行個人首場海外演唱會，日前他接受訪問，透露這兩年因工作來到台灣，好巧不巧，剛好都在3月16日前往龍山寺，且擲筊求得上上籤，讓他直呼是種奇蹟，認為演唱會一定有著神明加持及保佑。

中島健人連兩年都在同一天拜訪龍山寺。（翻攝自IG）中島健人連兩年都在同一天拜訪龍山寺。（翻攝自IG）

★去年台粉熱情接機 笑稱自以為阿湯哥

跨出海外的第一步就是台北演唱會，中島健人近來努力學習中文，日前受訪更是有備而來，說出一整段的中文自我介紹，並喊話粉絲：「我會帶著滿滿的愛，來到你們身邊！」去年第一次來台時，中島健人在松山機場看到許多粉絲接機，讓他坦言印象深刻，還以為自己是湯姆克魯斯。

而台灣料理也很合他的口味，稱一個人一口氣吃了3大盤炒飯，也一定要吃松露口味的小籠包，食量大到連工作人員都嚇一跳，這次來台也要吃胖一點再回去。

中島健人推出新專輯《N/bias》盼跳脫舒適圈，強調自己不斷在進化。（大鴻藝術提供）中島健人推出新專輯《N/bias》盼跳脫舒適圈，強調自己不斷在進化。（大鴻藝術提供）

★珍惜過去10年累積   9月14日海外首開個唱

去年離開團體SexyZone之後，中島健人以個人歌手身分進行活動，並推出新專輯《N/bias》，他強調不會否定過去10年的努力，反而會更加珍惜過去10年自己的故事、內在所累積的一切，接下來他將以音樂的形式呈現給大家。

展望未來10年，他回想起今年3月來台時，米津玄師在小巨蛋、少女時代的泰妍在大巨蛋演出，他也希望能夠在台北這樣指標性的場館舉辦自己的演唱會，且越早達成這個目標越好。中島健人台北演唱會已開放登記抽選，詳情請上大鴻藝術查詢。

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