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娛樂 最新消息

江祖平拍戲遭沸湯燙傷！ 怒控導播「沒喊卡」

江祖平目前須仰仗止痛藥才能繼續拍戲，坦言對現場導播的處理態度感到十分氣憤。（資料照，記者陳奕全攝）江祖平目前須仰仗止痛藥才能繼續拍戲，坦言對現場導播的處理態度感到十分氣憤。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕江祖平16日與黃少祺拍攝三立八點檔《願望》時，不慎遭一碗剛煮沸的熱湯潑到手部與身體，事發當下劇組未即時喊卡，也未進行急救處理，讓江祖平只能忍痛完成演出。事後她公開控訴現場導播「無能又不想負責」，甚至連一句道歉都沒有，還被推責為「演員自身的問題」，讓她委屈落淚。

泣訴被指演員自身問題 三立致歉承諾改善職安

江祖平指出，當天在與黃少祺拍攝一場熱湯潑灑戲碼時，原本走戲已確認會使用「比較不燙的湯」，正式拍攝時卻未落實，導致她燙傷。更令她難以接受的是導播當場未喊卡，也未安排緊急處理，反而要求她繼續演出。

江祖平（右）和黃少祺一起拍攝《願望》時，傳出遭「滾燙的熱湯」燙傷。（三立提供）江祖平（右）和黃少祺一起拍攝《願望》時，傳出遭「滾燙的熱湯」燙傷。（三立提供）

對此，三立緊急出面道歉，坦言拍攝過程中確實有疏失，表示拍完該鏡頭後才停機了解演員狀況，並強調：「可能一時混亂，溝通情況不足，相關過程會進行檢討改進。」台灣台戲劇中心資深副總龔美富也向江祖平與黃少祺致歉，承諾未來將加強拍攝現場安全管理，確保演職人員安全無虞。

目前江祖平靠服用止痛藥才能繼續拍戲，她坦言雖然心情已稍有平復，也收到許多劇組人員與長官的關心，仍對現場導播的處理態度感到氣憤。她強調：「不能一竿子打翻一船人，這件事只是彰顯了一個現場領導者的無能，不代表其他同事有問題。」

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