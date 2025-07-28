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凌威威是誰？ 「酒國名花」懶人包雙手奉上

曾經受封為「酒國名花」的凌威威捲入刑事案件。（翻攝自臉書）曾經受封為「酒國名花」的凌威威捲入刑事案件。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經受封為「酒國名花」的凌威威捲入刑事案件，遭桃園八德分局指涉殺人未遂，到底凌威威是誰？凌威威本名謝伊琪，曾參加過類戲劇演出，並於1995年參加中華小姐選美，之後改名為「凌葳葳」並成為通告藝人。想知道更多？快來跟著《自由時報》頻道一起認識她。

凌威威曾參與類戲劇演出並成為通告藝人。（本報資料照，凌威威提供）凌威威曾參與類戲劇演出並成為通告藝人。（本報資料照，凌威威提供）

凌威威因參與類戲劇演出且成為通告藝人，故聲名大噪，她曾改名為「凌葳葳」，但外界一直把她跟「凌蕙蕙」搞混，讓她很困擾。2019年，凌葳葳因婚姻觸礁，再次改名為「凌威威」，去掉頭上的花花草草。

凌威威淡出演藝圈後，以開設畫室教導繪畫以及販賣畫作維生。（翻攝自臉書）凌威威淡出演藝圈後，以開設畫室教導繪畫以及販賣畫作維生。（翻攝自臉書）

凌威威從不諱言自己曾在酒店上過班，因此受封為「酒國名花」，2010年她被指涉及仲介女藝人飯局與性交易，逐漸淡出演藝圈，之後重返學生身分，進入台灣藝術大學美術系研究所在職專班，畢業後則以開設畫室教導繪畫以及販賣畫作維生。

凌威威表示自己17歲就在酒店當公主，跟客戶去日式酒店也是常有的事。（翻攝自臉書）凌威威表示自己17歲就在酒店當公主，跟客戶去日式酒店也是常有的事。（翻攝自臉書）

凌威威2022年曾接受本報專訪，透露有意拍攝酒店影集，還表示成本高於2.5億元。凌威威說：「酒店這個題材，自古以來嗑瓜群眾興趣不減。當然是我來拍最寫實啊」。她表示自己17歲就在酒店當公主，跟客戶去日式酒店也是常有的事，她也一直夢想著能有機會將自己的一生拍成電視劇集。

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