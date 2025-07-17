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娛樂 最新消息

《艾美獎入圍揭曉》人生切割術狂掃27項 魷魚遊戲全摃龜

神劇《人生切割術》成為本屆艾美獎入圍大贏家，男主角亞當史考特也入圍戲劇類影集最佳男主角。（Apple TV+ 提供）神劇《人生切割術》成為本屆艾美獎入圍大贏家，男主角亞當史考特也入圍戲劇類影集最佳男主角。（Apple TV+ 提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕第77屆艾美獎昨公布入圍名單，Apple TV+ 神劇《人生切割術》以27項入圍領跑，HBO Max的限定劇《企鵝人》以24項入圍居次，Apple TV+ 另一部大受歡迎的《片廠風雲》和HBO Max的《白蓮花度假村》也都入圍23項，但Netflix話題韓劇《魷魚遊戲》則全摃龜。

金獎導演馬丁史柯西斯在《片廠風雲》中「演自己」，入圍喜劇類影集最佳客串男演員。（Apple TV+ 提供）金獎導演馬丁史柯西斯在《片廠風雲》中「演自己」，入圍喜劇類影集最佳客串男演員。（Apple TV+ 提供）

HBO Max今年以《企鵝人》、《白蓮花大飯店》、《最後生還者》等作品強勢回歸，總計獲得142項提名，成為平台／頻道入圍之冠，也超越他們自家於2022年創下的140項提名的最佳紀錄。

Netflix話題韓劇《魷魚遊戲》在今年艾美獎入圍全軍覆沒。（Netflix提供）Netflix話題韓劇《魷魚遊戲》在今年艾美獎入圍全軍覆沒。（Netflix提供）

不過，Apple TV+ 今年也銳不可擋，「喜劇天王」塞斯羅根自編自導自演的《片廠風雲》創下單一年度喜劇類節目最多提名紀錄。兩位金獎導演馬丁史柯西斯與朗霍華憑在該劇中「演自己」，也驚喜入圍喜劇類影集最佳客串男演員，且兩人都是首度入圍艾美獎演技類獎項。

其他演員獎項方面，《Matlock》的凱西貝茲以77歲高齡成為戲劇類女主角最年長提名者；年僅15歲的歐文庫柏則以《混沌少年時》入圍迷你影集或電視電影最佳男配角，成為該獎項歷來最年輕的入圍者。第77屆艾美獎將於9月14日揭曉。

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