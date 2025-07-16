撇GD公關票爭議！ 吳宗憲認BLACKPINK韓方招待

《綜藝玩很大》邁入第11年，主持人吳宗憲（左）與KID昨親自下廚回饋粉絲。

（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝玩很大》邁入第11年，主持群吳宗憲、KID、坤達昨現身餐車環島特別企劃記者會，吸引逾百名粉絲聚集，3人現場製作鐵板吐司，但僅2名幸運粉絲可以吃到。面對外界質疑他拿GD演唱會公關票，吳宗憲也親自澄清，強調票都是買的，除了BLACKPINK高雄場確實是韓方給的。

他從容回應：「被誤會也不是一天兩天的事。當天我跟吳淡如在錄音，副總卻跑去看演唱會，才下令禁止公關票。」吳宗憲更補充，近期還自掏腰包買了十幾張頑童門票，就只有BLACKPINK例外。

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活動上，他也談到鹿希派近況，語氣轉為欣慰：「現在幾乎沒有負面新聞，他真的有長大了。」他透露兒子目前與女友盧鼎惠共同打理老唐牛肉麵，該店是他去年斥資4000萬購入的知名老店，「兒子現在不是領月薪，是領高薪！」

KID談及家庭生活，坦言正與老婆討論是否結紮，「第二胎出生後真的覺得寶寶太可愛，還在猶豫要不要生第三胎。」

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