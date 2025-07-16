于小惠20歲長女蔡牧霏嫁了！罕合體前夫蔡岳勳

蔡牧霏（左）和Tyler昨在高雄舉行婚禮，唸誓詞時感動身旁人。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕20歲的蔡牧霏是蔡岳勳、于小惠大女兒，她昨和大3歲的英籍未婚夫Tyler在高雄辦婚禮，下午先舉行結婚儀式，這次婚禮由蔡岳勳籌辦，于小惠擔任主婚人，也是蔡岳勳、于小惠2020年離婚後罕見再合體。于小惠滿溢幸福微笑，開心表示「我的寶寶要結婚啦」，並稱看著女兒出嫁，是「世界上最美好的事」。

于小惠（中）和大兒子蔡淳羽（左）以及小女兒小厚一起參加蔡牧霏婚禮。（翻攝自臉書）

罕合體前夫蔡岳勳 開心多一個帥兒子

在儀式中，蔡牧霏和Tyler交換戒指後互唸誓詞，氣氛溫馨感人，蔡牧霏向Tyler深情表白：「你是我這輩子遇過最獨一無二的存在。你是所有美好與奇蹟的總和，包裹在一個火辣誘人的身軀裡。」幽默話語讓身旁親友哈哈大笑。

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蔡牧霏去年認識Tyler，火速陷入熱戀，並決定廝守終身。于小惠表示，「她多了一個好老公，我多了一個帥兒子」，十分支持女兒的決定。

小倆口之後計劃先到泰國度蜜月，Tyler 9月將返回英國重拾學業，但蔡牧霏會留在台灣，衝刺演藝工作。

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