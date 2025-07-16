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娛樂 最新消息

江蕙高雄開唱被拱脫掉妙玩諧音梗 自爆吃胖兩公斤 笑喊節食

江蕙擋不住歌迷的熱情，總是會加碼獻上安可曲。（寬宏提供）江蕙擋不住歌迷的熱情，總是會加碼獻上安可曲。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙昨晚在高雄巨蛋舉辦第三場演唱會，雖是上班日仍看到現場坐滿上萬名歌迷，她開心說：「禮拜二還是看到滿滿的人，真的很感動，謝謝。」

在新的巡演中，江蕙特別安排布袋戲橋段，對她來說很有意義。（寬宏提供）在新的巡演中，江蕙特別安排布袋戲橋段，對她來說很有意義。（寬宏提供）

之前江蕙備戰演唱會每天喝蔬菜湯，這次來高雄吃了不少當地美食，自爆：「你們知道我來一週，胖了兩公斤，衣服都變緊了。」歌迷大笑，她接著說：「高雄美食實在太好吃，我又在高雄長大，拼命吃。」這次她除了吃到知名腿庫飯，也請工作人員外帶知名鵝肉當消夜。江蕙說：「今天唱完再休兩天，絕對節食。」

江蕙喊說身上華麗秀服太重，歌迷猛喊脫掉，她幽默說：「你們一直叫我脫掉脫掉，出去看看你們家的車有沒有被拖吊。」天后也玩諧音梗，全場大笑。

思父 邀明興閣布袋戲表演

這次江蕙巡演早宣告不會有嘉賓，但特別邀請已有68年歷史的明興閣布袋戲表演，充滿她對父親的思念，演唱《下午的一齣戲》雖不是她的歌，但江蕙說：「第一次聽到就覺得是在寫自己及父親的故事，回憶過去，父親真的很偉大！」

破功 歌迷聲聲喚重返舞台

原本演出沒安排「安可曲」，但這幾場下來，江蕙還是擋不住台下歌迷的熱情，總是「破功」重返舞台，感動對歌迷說：「真的沒有想到已經10年沒有唱歌，還能受到這麼多觀眾的喜愛，原本真的是沒有安可橋段，但大家都知道，你們喊我就會出來對不對，好啦！跟你們拼！」驚喜加碼帶來經典歌曲《甲你攬牢牢》。

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