黑眼豆豆11月二度訪台 溫流10月登高流

黑眼豆豆暌違20年來台，11月將到桃園開唱。（聯合數位文創提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕葛萊美天團「黑眼豆豆」暌違20年再度襲台，宣布11月22日將帶著全新亞洲巡演在桃園陽光劇場開唱，屆時菲裔美籍新團員J Rey Soul也會登台演出，全新組合令人期待。

適逢出道30週年，黑眼豆豆中的3位元老級成員形容，這是一段充滿祝福的音樂旅程，很開心與這群朋友的友情不變，且能一起工作這麼久。他們二度來台開唱，Taboo難忘20年前在台灣跑遍各家精品店感受球鞋文化的回憶，此次也想開啟「宅宅模式」，在台探索球鞋文化、收藏品及漫畫。

請繼續往下閱讀...

溫流真摯回應台灣粉絲期待，相隔半年將來台開唱。（開麗娛樂提供）

此外，日本兩大新生代歌手asmi、冨岡愛分別在10月11日、17日首度來台開唱，SHINee的溫流則是宣布世界巡演《PERCENT （%）》將在10月18日於高雄流行音樂中心舉行，他也期待這次的高雄場，能以最真摯的心意，完成這場屬於彼此的100%演出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法