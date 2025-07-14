五月天合體F4 影片狂飆發燒榜

五月天（前排）促成F4合體，成為網友熱烈討論話題。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天前晚在大巨蛋5度安可後順利完成「回到那一天」演唱會，事後阿信談到：「大巨蛋8夜狂歡，完美達陣！」其中最感人引起最大迴響的就是促成F4合體獻唱，在各大社群討論度爆表。

F4合體感動網友，但對於飾演「杉菜」的大S（前排中）無法看到這一幕，粉絲覺得遺憾。（資料照）

為了滿足所有粉絲的期待，F4和五月天同台合唱的《流星雨》影片在短短幾小時內火速剪輯上架，點擊不斷飆升，不到20小時已超過60萬次，並登上YouTube發燒影片排行榜第3名。

請繼續往下閱讀...

對於促成言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天合體，五月天相當慎重其事，向來能言善道的阿信要介紹F4出場前，不惜出動提詞機將他想說的台詞如歌詞般打出來，提到《流星花園》當年造成的轟動說：「那是一個抬頭就有流星，邁步就是花園的最燦爛的時代，見證奇蹟就是現在！」

聽著F4合體唱《流星雨》，網友感動之餘最大遺憾是劇中女主角「杉菜」再也沒辦法看到這感人一幕，不少網友紛紛留言表示：「好想杉菜！」對於大S的離世，深感難過與不捨，也有網友提到儘管大S沒能見證F4重現《流星雨》，但「她已經化成天上最耀眼的星星！」

相隔12年再次看到F4同台，網友直誇言承旭、周渝民還是好帥，吳建豪好有型，朱孝天的變化也讓大家驚豔，有網友直言之前有印象他「發福」了，但這次登台瘦了不少，留言區出現：「謝謝朱孝天的努力！」也讚他歌聲還是不錯，他也登上Google搜尋趨勢榜第一名。

粉絲敲碗F4合體巡演

明年就是F4成立25週年紀念，粉絲期待他們能合體巡演，《流星花園》過去在東南亞也很紅，不少網友留言期盼F4也有機會到東南亞開唱。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法