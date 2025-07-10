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《人物專訪》鍾欣凌嗑龍蝦挺過低潮 驚喜被張克帆納入飯局

鍾欣凌的人生故事總是淚中帶笑。（記者王文麟攝）鍾欣凌的人生故事總是淚中帶笑。（記者王文麟攝）

記者蕭方綺／專訪

鍾欣凌在台語影集《拜六禮拜》中當主管小三被迫離職，走到人生低潮；戲外，她貴為金鐘戲后，主持、演戲一把罩，但仍有過低潮，她出道4年時突然接到製作人來電說「節目停了」，手邊工作全無，內心惶恐不已，轉念買了張飛往多倫多的機票去找朋友，順便思索未來，沒想到看到了當地玻璃櫥窗內的「open studio」表演，深感震撼，想著：「我確實還是喜歡表演。」

鍾欣凌（左）在《拜六禮拜》被林俊逸頻頻示好。（華視、公視台語台提供）鍾欣凌（左）在《拜六禮拜》被林俊逸頻頻示好。（華視、公視台語台提供）

鍾欣凌的人生故事總是淚中帶笑。她在異鄉緩緩流下兩行清淚後，除了堅定未來志向的決心，轉頭就到唐人街買了2隻龍蝦，笑嘻嘻說：「我帶著大火快炒的龍蝦回飯店，配著窗外雪景，相當享受，吃完就覺得被療癒，可以回台灣繼續打拚。」

她是北藝大戲劇系畢業，一開始從舞台劇出道，坦言過去上節目前，壓力都很大，會告訴自己「今天至少要3個笑點」才不對愧對別人，也自認和演藝圈格格不入，有一回張克帆約她和大夥下節目後一起聚餐，讓她受寵若驚，如今回想起來，她說：「那時終於有被當朋友，納入這個圈子的感覺。」

此外，戲裡有段兒子向她出櫃的感人橋段，現實中她有兩個女兒，若未來女兒出櫃，她想了想說：「我會接受，也許會震驚，但我願意擁抱她。」她認為無論父母和孩子多親密，面對這樣的時刻仍是一大挑戰，「但我們要讓孩子知道，喜歡自己是最重要的。」

不過身為兩個女兒的媽媽，鍾欣凌也不准女兒太早談戀愛，她透露大女兒才國一，有次看到女兒一直用手機傳訊息，忍不住吼她：「不可以！」她還分享自己年輕時懷孕的經歷，「我和爸爸很親，但那時要開口還是很緊張。我只說了五秒，爸爸轉過來握住我的手說：『恭喜。』」那一刻的接納與溫柔，她至今仍深深記得。

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