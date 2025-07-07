金在中搶濟公葫蘆打醉拳 灌滿愛奉還

金在中擔心颱風，在演唱會上暖心提醒大家小心，注意安全。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星金在中昨在台北國際會議中心開唱，偏偏撞上颱風「丹娜絲」增強，金在中關心粉絲們的安全，表示粉絲冒險來看他表演，自己希望大家盡全力同樂。

面對颱風來襲，金在中五味雜陳，一方面怕粉絲都不來看演唱會，又擔心粉絲回家的安全，詢問大家：「沒關係嗎？」台下觀眾大喊沒關係之後，金在中放心帶來多首精彩歌舞表演，以搖滾風格炒熱氣氛，他還當場朝觀眾席潑水，現場嗨到不行。

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金在中賣力開唱，出道超過20年實力仍超級強。（記者王文麟攝）

此次演出的dress code是灰色，一位男粉絲突發奇想，竟化身濟公現身，果然吸引金在中注意，還拿走對方手裡的葫蘆，打起醉拳。金在中要將葫蘆還給男粉絲時，詢問「我需要裝什麼給你」，沒想到對方竟肉麻回應「你的愛」，金在中也配合「注入愛心」，讓現場掀起尖叫聲。

金在中出道超過20年，他見證粉絲從少女變成媽媽，還帶著小孩來看，十分有感觸，但也有些落寞的說：「為什麼你們離開就不再回來？為什麼只有我還在這裡？不過我永遠都是開放，你們隨時都可以回來喔！」並跟在場粉絲約定好，下一次還要見面。

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