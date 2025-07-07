黃小琥唱回高雄 萬芳郭婞淳愛相隨

黃小琥回鄉開唱，高喊「我是高雄ㄟ查某仔！」

（大大娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕黃小琥前晚唱回家鄉高雄，開場就高喊：「只有回到這邊，我才敢大聲跟大家說，我是高雄ㄟ查某仔！」霸氣又真摯的開場talking，讓台下掌聲如雷，萬芳、周蕙和奧運金牌郭婞淳都坐台下全程觀賞，展現最美的女力大集合。

黃小琥（中）返鄉開唱，萬芳（左）、郭婞淳力挺。（大大娛樂提供）

黃小琥「琥·嚮TRIGGER」演唱會氣氛層層堆疊，演唱《藍色漸層》時，她一度情緒潰堤、感傷拭淚；唱到《New York New York》時，她邀請觀眾上來跳大腿舞同樂，一上台就40來位，成為壯觀人龍，她更即興將「紐約紐約」改唱成「高雄高雄」，場面相當熱烈。

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萬芳剛結束加拿大行程，便火速南下捧場，黃小琥唱到《新不了情》前特別說道：「原唱今天也有來喔！」對台下大喊：「萬小芳～愛妳喔！」萬芳表示，看到好朋友重返舞台非常感動，尤其聽到愛歌《我只想知道你是否真的愛我》，簡直開心極了。在萬芳的邀請下，郭婞淳也現身高流，她表示：「小琥的歌聲很有力量，讓我備賽時也會更有能量。」

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