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林俊傑巡演第100場 揪A-Lin飆嗓掀高潮

林俊傑巡演第100場 揪A-Lin飆嗓掀高潮林俊傑（左）再度邀來A-Lin飆嗓。
（JFJ PRODUCTIONS提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「JJ」林俊傑「JJ20 FINAL LAP」世界巡迴演唱會7月13日將迎來最終場，前晚則是第100場演出，為與歌迷見證歷史時刻，林俊傑邀來金曲歌后A-Lin二度合體，兩人全球首唱從未曝光的合作單曲《在月蝕裡抱緊我》，獻給陪伴他走過超過100場巡演、始終不離不棄的歌迷。

前晚林俊傑演唱《輸了你贏了世界又如何》到後半高潮段落時，突然歡迎A-Lin登場，現場歡聲雷動，這也是繼6月初台北大巨蛋後，兩人再度合體演出，A-Lin俏皮表示：「我又來了！」瞬間點燃觀眾熱情。

林俊傑隨後回顧上次合作的美好回憶，「那次唱妳的歌，人生又登上一個新的巔峰。」A-Lin則笑說：「再難的歌給JJ唱，是不是就不難了？」引來全場齊聲附和，林俊傑則坦言A-Lin的歌「真的很難，但很過癮」，讓他有種遇到「對手」的感覺；被譽為「兩片行走的CD」的他們，隨後更宣布將推出單曲《在月蝕裡抱緊我》並現場首唱，將氣氛推上最高潮。

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