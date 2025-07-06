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娛樂 最新消息

周興哲9月返場攻蛋 先插旗紅磡─雙城連唱5場甜寵小興星

周興哲在香港舉辦簽售會，比愛心賣萌裝可愛。（星空飛騰提供）周興哲在香港舉辦簽售會，比愛心賣萌裝可愛。（星空飛騰提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕周興哲前天在香港舉辦簽售會，現場吸引爆滿人潮，他將重返紅磡體育館舉辦個唱，感性直說：「能在紅磡開唱是很大的榮幸，這次一定會準備很多驚喜，希望大家都能來聽我唱歌。」9月除了重返紅館連唱兩天，還要在台北小巨蛋舉辦3場演唱會，期待與小興星們（粉絲名）相聚。

飛香港辦簽售會 不忘先嗑叉燒飯

周興哲透露一抵達香港，就先飛奔港式餐廳嗑最愛的叉燒飯，直呼：「這就是來香港的意義啊！」難得與香港粉絲相見歡，他在簽售會演唱新歌《想念你想我》和《我們沒開始》，還寵粉的嗨玩「快問快答」遊戲。

周興哲被問到以一句話形容合作《幾乎是愛情》MV的i-dle舒華，不假思索秒答「白」，形容舒華的膚色是不可思議的白，忍不住比起自己的手臂笑說：「跟我完全是2種色調！」

周興哲與香港粉絲相見歡，透露最愛叉燒飯。（星空飛騰提供）周興哲與香港粉絲相見歡，透露最愛叉燒飯。（星空飛騰提供）

粉絲求薦婚禮歌單 黏黏入選全場嗨爆

現場還有歌迷希望周興哲推薦3首歌當成婚禮歌單，他苦笑回應：「我的歌都有點悲。」之後才說《That’s Why I Love You》、《This is Love》，當說到《黏黏》這首歌，現場傳出陣陣歡呼聲，看來大家都很愛這首甜蜜歌曲。

周興哲9月20日重返香港紅館連唱2天，接著在9月26日重返小巨蛋舉辦3場「台新銀行周興哲Odyssey旅程巡迴演唱會 台北返場」，短短一個月要插旗兩大指標性場館，台北小巨蛋門票將在20日開賣。

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