晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（台北電影獎）《白衣蒼狗》萬洛隆甘迦稱帝《我家的事》高伊玲封后 李康生楊貴媚奪最佳男女配

泰籍演員萬洛隆甘迦（左）、高伊玲分別以《白衣蒼狗》、《我家的事》拿下台北電影獎影帝影后。（記者胡舜翔攝）泰籍演員萬洛隆甘迦（左）、高伊玲分別以《白衣蒼狗》、《我家的事》拿下台北電影獎影帝影后。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均、許世穎、廖俐惠／台北報導〕第27屆台北電影獎昨在台北中山堂頒獎，影帝后分別由《白衣蒼狗》萬洛隆甘迦、《我家的事》高伊玲獲頒；李康生、楊貴媚則以《默視錄》、《小雁與吳愛麗》分獲最佳男女配角獎，其中李康生上月因「偷海膽」上了社會版面，靠獲獎洗去晦氣，楊貴媚繼去年金馬獎後，於北影再下一城，氣勢超旺。

李康生以《默視錄》抱走最佳男配角，自豪拿獎不意外。（記者王文麟攝）李康生以《默視錄》抱走最佳男配角，自豪拿獎不意外。（記者王文麟攝）

李康生繼亞洲電影大獎後再以《默視錄》拿下最佳男配角，他上台時妙語如珠，「我今年犯太歲，沒想到沒去安也拿這個獎！」因「海膽事件」他自嘲最近過著「臥薪嘗『膽』」的日子，直呼希望獎項可以帶來好運氣！

李康生自嘲「像越王勾踐一樣，海膽很甜，但我嘗的是苦的」，更不忘呼籲夏天千萬不要去九孔池玩水！他無論入圍或拿獎都表示不意外，透露因為先前已獲亞洲電影大獎，是唯一代表台灣，「就算得了也是應該的。」

楊貴媚繼去年拿下金馬獎女配角後，昨再以《小雁與吳愛麗》獲北影最佳女配角。（記者王文麟攝）楊貴媚繼去年拿下金馬獎女配角後，昨再以《小雁與吳愛麗》獲北影最佳女配角。（記者王文麟攝）

楊貴媚去年就以《小雁與吳愛麗》獲金馬最佳女配角，昨再奪北影女配角，感性說︰「謝謝你們從吳愛麗看見了楊貴媚。」並特別感謝片中男友曾國城：「謝謝我的男人，那個很勇敢露屁股的男人，他很棒、夠辣，才看得到吳愛麗的愛。」

楊貴媚稱《小雁與吳愛麗》全世界繞了一圈，走了好久才走到了今天，真的是非常棒，並感謝導演林書宇給了她這麼難得的角色，「雖然她很詭異，但是我很喜歡！」

梁湘華以大尺度台片《破浪男女》勇奪最佳新演員。（記者胡舜翔攝）梁湘華以大尺度台片《破浪男女》勇奪最佳新演員。（記者胡舜翔攝）

梁湘華在楊雅喆執導的《破浪男女》有綑綁、SM等大尺度情慾戲，昨以該片勇奪最佳新演員，她拿獎時語帶哽咽，自比像毛毛蟲一樣，需要用力破繭蛻變成蝴蝶。評審大讚梁湘華發揮空間大，表演難度極高，卻能掌握得恰到好處。

梁湘華致詞不忘謝謝導演楊雅喆，以及各種磨難淬鍊出勇氣，問她拿下最佳新演員，最想做的事？她開心說「特別想要一直演戲」，至於獎金運用會再想想。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中