（台北電影獎）《白衣蒼狗》萬洛隆甘迦稱帝《我家的事》高伊玲封后 李康生楊貴媚奪最佳男女配

泰籍演員萬洛隆甘迦（左）、高伊玲分別以《白衣蒼狗》、《我家的事》拿下台北電影獎影帝影后。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均、許世穎、廖俐惠／台北報導〕第27屆台北電影獎昨在台北中山堂頒獎，影帝后分別由《白衣蒼狗》萬洛隆甘迦、《我家的事》高伊玲獲頒；李康生、楊貴媚則以《默視錄》、《小雁與吳愛麗》分獲最佳男女配角獎，其中李康生上月因「偷海膽」上了社會版面，靠獲獎洗去晦氣，楊貴媚繼去年金馬獎後，於北影再下一城，氣勢超旺。

李康生以《默視錄》抱走最佳男配角，自豪拿獎不意外。（記者王文麟攝）

李康生繼亞洲電影大獎後再以《默視錄》拿下最佳男配角，他上台時妙語如珠，「我今年犯太歲，沒想到沒去安也拿這個獎！」因「海膽事件」他自嘲最近過著「臥薪嘗『膽』」的日子，直呼希望獎項可以帶來好運氣！

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李康生自嘲「像越王勾踐一樣，海膽很甜，但我嘗的是苦的」，更不忘呼籲夏天千萬不要去九孔池玩水！他無論入圍或拿獎都表示不意外，透露因為先前已獲亞洲電影大獎，是唯一代表台灣，「就算得了也是應該的。」

楊貴媚繼去年拿下金馬獎女配角後，昨再以《小雁與吳愛麗》獲北影最佳女配角。（記者王文麟攝）

楊貴媚去年就以《小雁與吳愛麗》獲金馬最佳女配角，昨再奪北影女配角，感性說︰「謝謝你們從吳愛麗看見了楊貴媚。」並特別感謝片中男友曾國城：「謝謝我的男人，那個很勇敢露屁股的男人，他很棒、夠辣，才看得到吳愛麗的愛。」

楊貴媚稱《小雁與吳愛麗》全世界繞了一圈，走了好久才走到了今天，真的是非常棒，並感謝導演林書宇給了她這麼難得的角色，「雖然她很詭異，但是我很喜歡！」

梁湘華以大尺度台片《破浪男女》勇奪最佳新演員。（記者胡舜翔攝）

梁湘華在楊雅喆執導的《破浪男女》有綑綁、SM等大尺度情慾戲，昨以該片勇奪最佳新演員，她拿獎時語帶哽咽，自比像毛毛蟲一樣，需要用力破繭蛻變成蝴蝶。評審大讚梁湘華發揮空間大，表演難度極高，卻能掌握得恰到好處。

梁湘華致詞不忘謝謝導演楊雅喆，以及各種磨難淬鍊出勇氣，問她拿下最佳新演員，最想做的事？她開心說「特別想要一直演戲」，至於獎金運用會再想想。

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