黑寡婦愛台灣 憶《露西》在台北好時光

思嘉喬安森（左）在《侏羅紀世界：重生》化身女英雄，上演不少驚險動作戲。（UIP提供）

記者許世穎／紐約專訪

「黑寡婦」思嘉喬安森在新片《侏羅紀世界：重生》中與喬納森貝利、馬赫夏拉阿里攜手出任務，三人接受本報專訪時，思嘉一聽到記者來自台灣，立刻開心表示：「台灣太棒了！我那時在台北待了將近一個月。」更回憶當年拍攝《露西》時在台北度過一段美好時光，大讚：「台北是最棒的城市！我超愛那裡！」

思嘉喬安森圓夢加入《侏羅紀》系列，在新片《侏羅紀世界：重生》化身女英雄。（UIP提供）

思嘉從不掩飾自己是《侏羅紀》系列鐵粉。被問到真正參與演出是否如她想像，她坦言其實沒有太多預設，「我腦中唯一的畫面，就是我走到海灘，耳邊響起那首經典配樂，心想：『天啊，這是侏羅紀耶。』但實際拍起來真的很辛苦。不過我很驕傲，因為我們真的付出了很多努力。」

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思嘉喬安森（左起）、喬納森貝利、馬赫夏拉阿里一同宣傳《侏羅紀世界：重生》，在紐約接受本報專訪。（UIP提供）

談到第一天開拍的情況，三人異口同聲形容宛如「極限冒險」。喬納森透露，第一場戲就拍攝關鍵的「登陸海灘」，拍攝地點前還得踏上一段漂浮在海上的木板路，「整個劇組走到腳都發抖，簡直是生存考驗！」思嘉補充，那片海灘會隨潮汐忽大忽小，有時又颳風、又曝曬，劇組只能爭分奪秒搶拍，「真的超瘋狂！」

片中馬赫夏拉對思嘉說：「妳不可能永遠這樣下去。」童星出身的思嘉笑說自己沒想過職涯會怎麼發展，不過今年她剛以導演處女作進軍坎城，讓她意識到：「當導演也是延續這條路的一種方式，這些是我很熱愛的部分，我覺得自己真的可以一直做下去。」

談到台北，思嘉盛讚是「最棒的城市」，讓一旁的喬納森忍不住說：「有一天我一定要造訪！」馬赫夏拉則透露，90年代還是籃球員時，曾因打球在台北待過兩週，思嘉立刻興奮追問：「那裡是不是超好玩？」他也笑著點頭表示認同。

三人最後一起向台灣粉絲打招呼，思嘉熱情喊話：「嗨，台灣的朋友們！希望你們能像我們拍攝時一樣，享受這部電影！」馬赫夏拉也補充：「我們相信你們一定會愛上這部作品。」喬納森則對鏡頭扮恐龍，相當俏皮。《侏羅紀世界：重生》現正熱映中。

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