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蕭煌奇喊話登大巨蛋摔主唱 阿信笑回怕!

琳誼（左）舉辦生日演唱會，蕭煌奇站台送上香菜蛋糕。（相映音樂提供）琳誼（左）舉辦生日演唱會，蕭煌奇站台送上香菜蛋糕。（相映音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕琳誼前幾天在SUB LIVE舉辦「名偵探琳誼」生日演唱會，過程有笑有淚，金曲歌王蕭煌奇除了現身和她合唱，另外也送上口味特別的香菜蛋糕給她。

蕭煌奇和琳誼首度同台公開合唱由阿信擔任製作人的新歌《帶你去逛街》，琳誼談到：「真的非常感謝蕭煌奇老師給我這個機會，我覺得自己很幸運！煌奇老師不愧是金曲歌王，寫歌、唱歌都很厲害，一開口就是讓人起雞皮疙瘩的程度。」

近期五月天正在大巨蛋舉辦演唱會，蕭煌奇揪琳誼向阿信喊話，「我們下一次去大巨蛋唱給他聽，我們兩個去當他的特別來賓。」琳誼聽了直呼：「我不敢！」

蕭煌奇前陣子才在世壯運帕拉柔道勇奪金牌，他霸氣跟琳誼說：「妳不敢是不是，妳不敢，我摔他！」琳誼聽到蕭煌奇要去摔阿信，嚇到不知所措，寧可犧牲自己，笑說：「你先摔我好了。」

蕭煌奇當場拒絕：「我不行，妳是女生，妳摔了會粉身碎骨！」無厘頭對話讓全場笑翻，阿信看到影片蕭煌奇想要摔他，在社群笑回：「蕭老師柔道冠軍耶，怕！」

琳誼看到和她合唱《純愛戰士》的怕胖團主唱閃亮在台下欣賞，臨時點他上台合唱。演唱會尾聲她在台上哭成淚人兒，吐露心聲：「其實我知道長大以後走彎一點的路、藏一點自己，可能比較容易被喜歡，但我選了一條比較直接的路，可能我比較固執吧，但我還是想用最真誠的樣子走下去。」

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