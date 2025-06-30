AB6IX虧台粉太害羞 扭腰擺臀送飛吻

「AB6IX」田雄（左起）、朴佑鎭、李大輝及金東賢昨帶來精彩表演，台下粉絲以彩虹應援為他們加油。（亞士傳媒、亞太娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團「AB6IX」相隔2年再度來台開唱，4人對台灣美食念念不忘，田雄當場出考題，要粉絲幫他找出「紅色盒子裝的蛋捲」是什麼餅乾，朴佑鎭、李大輝前天則是到夜市比賽射氣球，李大輝20發只中3顆氣球，被成員吐槽實力太差：「真是不意外。」

AB6IX由田雄、金東賢、朴佑鎭及李大輝組成，昨以《SURREAL》、《LOSER》等歌曲開場，不過場子似乎還沒熱起來，朴佑鎭笑說粉絲太害羞，「是不是忘記了我們？」要大家不要後悔一起度過美好時光。

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隨著4人賣力演出，現場氣氛越來越火熱，唱跳《RED UP》時，他們扭腰擺臀展現性感的一面，李大輝還送上飛吻，田雄越跳越起勁，放聲大喊：「台北！所有人一起RED UP！」尖叫聲此起彼落。活動尾聲，李大輝預告，AB6IX正在準備新專輯，未來將帶更好的歌曲回來與大家見面。

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