晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（台北電影節）曾敬驊吃一整串香蕉吃到吐 《我家》四口再度全入圍喊爽

導演潘客印（右起）和主要演員朱羿銘、姚淳耀、黃珮琪、曾敬驊、高伊玲、藍葦華一同出席《我家的事》台北電影節首映。（記者陳奕全攝）導演潘客印（右起）和主要演員朱羿銘、姚淳耀、黃珮琪、曾敬驊、高伊玲、藍葦華一同出席《我家的事》台北電影節首映。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《我家的事》昨在第27屆台北電影節盛大首映，導演潘客印率領主要演員曾敬驊、藍葦華、姚淳耀、黃珮琪、高伊玲、朱羿銘等人一同出席。曾敬驊自爆一場吃香蕉的戲，吃太多根吃到吐，還拿塑膠袋狂奔，笑說：「我真的吃了一整串蕉！」

片中一家四口曾敬驊、藍葦華、高伊玲、黃珮琪先前已在大阪亞洲電影節獲頒「藥師珍珠賞」最佳演出，此次再度齊入圍台北電影節演員獎項，曾敬驊坦言得知入圍消息真的很爽，「尤其一家人一起入圍特別興奮！」

藍葦華則笑說：「之前去大阪就是我們一家四口一起入圍、全壘打，這次又再來一次，真的很爽、很興奮！」飾演媽媽的高伊玲則自認「很惶恐」，坦言曾懷疑自己沒自信，「真的很感謝評審的認同，覺得沒有辜負身邊這麼多好演員。」黃珮琪則說自己當時在趕去和大家聚會的路上被恭喜，感到驚喜又開心。《我家的事》將於9月12日全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中