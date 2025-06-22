（台北電影節）曾敬驊吃一整串香蕉吃到吐 《我家》四口再度全入圍喊爽

導演潘客印（右起）和主要演員朱羿銘、姚淳耀、黃珮琪、曾敬驊、高伊玲、藍葦華一同出席《我家的事》台北電影節首映。（記者陳奕全攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《我家的事》昨在第27屆台北電影節盛大首映，導演潘客印率領主要演員曾敬驊、藍葦華、姚淳耀、黃珮琪、高伊玲、朱羿銘等人一同出席。曾敬驊自爆一場吃香蕉的戲，吃太多根吃到吐，還拿塑膠袋狂奔，笑說：「我真的吃了一整串蕉！」

片中一家四口曾敬驊、藍葦華、高伊玲、黃珮琪先前已在大阪亞洲電影節獲頒「藥師珍珠賞」最佳演出，此次再度齊入圍台北電影節演員獎項，曾敬驊坦言得知入圍消息真的很爽，「尤其一家人一起入圍特別興奮！」

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藍葦華則笑說：「之前去大阪就是我們一家四口一起入圍、全壘打，這次又再來一次，真的很爽、很興奮！」飾演媽媽的高伊玲則自認「很惶恐」，坦言曾懷疑自己沒自信，「真的很感謝評審的認同，覺得沒有辜負身邊這麼多好演員。」黃珮琪則說自己當時在趕去和大家聚會的路上被恭喜，感到驚喜又開心。《我家的事》將於9月12日全台上映。

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