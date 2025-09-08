晴時多雲

娛樂 最新消息

（影）家寧拿到公司帳本了！強調帳戶合法「沒侵吞任何人」

家寧今更新影片，強調自己已經拿到公司帳本，且獲得不起訴處分。（翻攝自YouTube）家寧今更新影片，強調自己已經拿到公司帳本，且獲得不起訴處分。（翻攝自YouTube）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「眾量級」風波持續延燒，Andy老師與張家寧的公司糾紛仍未落幕。張家寧被控與家人涉嫌侵吞收益、逃漏稅，新北地檢署已著手調查。而家寧今更新影片，強調自己已經拿到公司帳本，且獲得不起訴處分，所以自己問心無愧。

她在最新影片中回應帳本問題，強調檢方已查核她名下帳戶與金流，確認沒有違法行為，「我所花的每分錢都是我自己工作賺來的，完全合法，也沒侵佔任何人！」

家寧表示檢方已查核她名下帳戶與金流，確認沒有違法行為。（翻攝自YouTube）家寧表示檢方已查核她名下帳戶與金流，確認沒有違法行為。（翻攝自YouTube）

家寧進一步表示，過去數年因未能完全掌握公司帳目，導致外界質疑，但檢方也證實此事。她指出，直到案件起訴後，透過法院閱卷，才終於拿到完整公司帳本。未來她將持續查清公司的金流狀況，盼外界不要把「她沒做的事」強加在她身上，「希望網友跟媒體可以基於事實與理性來評論。」

此外，家寧強調已以「群海娛樂監察人」身分向法院提出刑事附帶民事訴訟，以確保公司權益不受損害。她也說目前案件仍在審理中，依照無罪推定原則，是否最終需承擔民事賠償責任仍需等待法院認定。

影片最後家寧深深鞠躬謝謝大家。（翻攝自YouTube）影片最後家寧深深鞠躬謝謝大家。（翻攝自YouTube）

點圖放大body

