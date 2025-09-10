太暖了！費玉清引退6年首談退休心境 《晚安曲》授權費全數捐公益

費玉清首談退休心境，也祝福大家歲月靜好。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕長青唱將費玉清今年7月中滿70歲，距離他最終場退休演唱會也已快6年，他難得分享退休心境，也再次發揮愛心，將《晚安曲》授權給速食業者使用的費用全數捐做公益。

談到引退後的生活，費玉清說：「退休至今，我生活的很自在與清靜，平靜的過著每一天，時光匆匆，不再復返，以前的那段演藝生涯，如今只能深藏在我的回憶裏，在此也祝福大家歲月靜好，找到屬於自己的從容！」

請繼續往下閱讀...

費玉清暖心將《晚安曲》授權速食業者的費用捐作公益。（寬宏提供）

另外費玉清唱的經典曲《晚安曲》，被麥當勞使用成為鼓勵大家早睡早起吃早餐的廣告曲，並將舉辦歌唱比賽，對此，費玉清表示：「《晚安曲》是我音樂旅程中的一個重要里程碑，雖然我已退休了，但知道它還能在不同的形式中被聽見時，我想這也代表了音樂的力量和跨越時間的價值！雖然是《晚安曲》，但我希望它不只在夜晚陪伴大家，更能和大家一起迎向嶄新的一天。」

費玉清也提到：「對於歌曲原音被授權使用，我尊重一直合作的團隊寬宏藝術的安排，也感謝品牌方的選擇！」他並暖心表示：「這次的授權收入，我將捐贈給公益團體，讓這首歌所承載的溫暖與美好，能繼續發光發熱！」

