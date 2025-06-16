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蔡琴美聲告白 92歲媽飛吻比讚

蔡琴完成台北演唱會，9月將前往高雄巨蛋開唱。（記者王文麟攝）蔡琴完成台北演唱會，9月將前往高雄巨蛋開唱。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金嗓歌后蔡琴昨晚在台北國際會議中心完成第三場「不要告別」演唱會，高齡92歲的媽媽也到場力挺，還感動落淚，不時向台上的蔡琴獻飛吻，還雙手比讚！

蔡琴（左）在鮑比達伴奏下，獻唱中英文金曲。（記者王文麟攝）蔡琴（左）在鮑比達伴奏下，獻唱中英文金曲。（記者王文麟攝）

蔡琴演唱會一開場就金曲連發，接連帶來《抉擇》、《新不了情》、《被遺忘的時光》等經典歌曲，有男歌迷在台下高喊「我愛妳」，蔡琴幽默說：「把身分證留下來。」開玩笑示意可以去登記。

蔡琴高齡92歲的媽媽到場力挺。（記者王文麟攝）蔡琴高齡92歲的媽媽到場力挺。（記者王文麟攝）

大讚歌迷有眼光、有水準的蔡琴自嘲：「我好開心看到滿場的觀眾，我沒想到像我這樣一個老女人，一出場還有滿堂彩，不得了！」還對歌迷說：「你們很低調，很有個性，謝謝你們給蔡琴機會，一唱就這麼久。」

蔡琴演唱會也邀請鮑比達鋼琴伴奏，她演唱《偶然》等中英文經典曲，另外蔡琴心情好，唱《讀你》時扭臀笑說好喘，但聽到台下掌聲如雷，她決定再扭一次。

這次蔡琴演唱會也以紀錄片串場，不介意素顏拍攝，樂手爆料她常在演唱會結束後還打桌球兩小時紓壓，對她的印象是「體力過人」，蔡琴則謝謝樂手陪打，願意當她的「球僮」。

蔡琴昨晚也獻唱《思慕的人》給到場支持她的母親，還誇媽媽年輕時候好美，讓媽媽感動到拿出面紙拭淚，安可曲則以《恰似你的溫柔》作結。

完成台北場演唱會之後，蔡琴9月13日將前往高雄巨蛋開唱，她非常期待到港都演出，為歌迷獻唱金曲，購票資訊可上宜辰整合行銷官網查詢。

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