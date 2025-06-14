黃豪平熱助失依兒 認零互動黃子佼

黃豪平擔任「好童學加油」教育費募集計畫公益大使。（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕黃豪平昨為失依兒教育權益發聲，擔任忠義基金會「好童學加油」教育費募集計畫公益大使。他分享曾在服役期間遭遇兵變，笑說這似乎是男生服役時的「人生必經旅程」。

黃豪平回憶，服役一個多月就被兵變，身旁朋友沒人敢問東問西，「大家覺得先讓我自己好好處理。」就像他的師父黃子佼、孟耿如近期爆出離婚消息，他也不敢問當事人，坦言近期沒和黃子佼聯繫，消息都是透過新聞得知，「佼哥本身經過大風大浪，應該有辦法處理這樣的情緒，其他部分、法律的問題，就讓他自己去面對。」

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至於黃子佼成立的「黃氏宗親會」群組，成員有無討論？黃豪平說：「群組完全沒任何討論，很久沒動靜了，沒人敢直接問當事人，現在最好的關心就是不打擾。」

黃豪平將話題轉回公益活動，提到自己當年在南投中興新村服役，隸屬替代役公益大使團，「就是許光漢現在服役的單位，他看到我得叫我一聲學長。」他自嘲，因為被兵變，把時間和心力全都投入公益。

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