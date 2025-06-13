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紫月光精進唱跳 封鎖包養訊息

「紫月光」Xiu（左起）、Bling、Yia、Yuki、17、Brenda經過培訓再出發，有信心質感提升。（記者胡舜翔攝）「紫月光」Xiu（左起）、Bling、Yia、Yuki、17、Brenda經過培訓再出發，有信心質感提升。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕出身自選秀節目《未來少女》的女團「紫月光」，推出首支單曲《嘿，好久不見》，昨舉辦媒體見面會，隊長Xiu說：「緊張到快吐了！」Yia也說：「因為是首個完整公開的作品，最近都緊張到睡不好。」

「紫月光」由隊長Xiu，還有Brenda、Bling、Yia、Yuki、17組成，平均年齡24歲，加盟新東家「本質娛樂」後推出抒情單曲《嘿，好久不見》，錄音期還感動落淚。最近畢業季，團員跑了近30場校園演出，最多紀錄曾一天內趕5場，笑說：「真是體力大考驗！」

回想過去節目比賽期間甘苦，「紫月光」說：「我們整團都被攻擊，有網友質疑我們會唱跳嗎？還被網友酸我們像『8+9』！」Xiu苦笑說：「我們明明看起來滿韓系的。」Brenda則說：「被這樣說有被嚇到，可能那時太青澀、撐不起來，有點小難過。」

經過培訓後，「紫月光」更有自信，團員談到：「我們一直有上課程，禮儀、美姿、美儀，節目過後大家有提升自己，努力練習，氣質變成不一樣了！」

「紫月光」說，雖然公司沒有明文禁愛令，但大家有共識先以工作為主，不過母胎單身的Brenda笑說：「當然會想談戀愛，我還有加入一個『單身自救聯盟』群組，每次都想退群組，但到現在都還在。」

17和Xiu都有收過想包養的私訊，透露對方開出的價碼是一個月近10萬台幣，對於這種郵件都選擇封鎖。

團員為夢想努力，Xiu談到88歲的阿嬤上個月過世，她見到阿嬤最後一面，「我在床邊告訴阿嬤我會加油，『希望能成為讓妳驕傲的孫女』！」

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