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娛樂 最新消息

盧廣仲特調傷心情歌 新演唱會九月登場

盧廣仲特調傷心情歌 新演唱會九月登場盧廣仲化身調酒師，展現熟男時尚風格。（添翼文創X寬宏藝術提供）
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〔記者張釔泠／台北報導〕「三金歌王」盧廣仲宣告全新翻唱專輯即將與大家見面，首波釋出的單曲《愚人節快樂》他神秘未露臉卻引發廣大迴響，新的演唱會也將於九月登場，一連串的好消息，讓歌迷高度期待。

盧廣仲此次將以風格成熟的「傷心調酒師」造型現身，由添翼企劃小組策劃的「傷心翻唱計畫」於今年全面啟動，特別選取華語樂壇中尚未廣為人知的低調情歌，盧廣仲化身深夜巷弄裡的調酒師，透過全新編曲與他極具辨識度的嗓音調配出「音樂特調」。

首波釋出的單曲《愚人節快樂》推出後受到好評，在尚未宣傳的情況下，目前全平台總點閱數已突破1500萬。眾所期待的全新演唱會則將在九月舉行，目前正在積極籌備中。

除了專輯製作、廣告代言等忙碌工作，盧廣仲也不忘體驗日常新生活，最近還是忙裡偷閒，抽空前往廟口品嚐小吃。他表示：「常常吃小吃，就比較不容易大吃，也省錢。」演唱會官方資訊即將揭曉，可密切注意添翼與盧廣仲IG、FB。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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