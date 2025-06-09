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全智賢富尪傳投資慘賠3億 女神忙填錢坑頻曝光吸金

全智賢今年密集出席活動吸金，下半年還有新劇將播。（達志影像）全智賢今年密集出席活動吸金，下半年還有新劇將播。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕全智賢和富三代老公崔俊赫結婚13年，育有二子，近來傳出崔俊赫投資韓國遊戲發行商WEMADE股票失利，韓媒粗估慘賠至少145億韓幣（約台幣3.2億元）。外傳全智賢今年頻出席活動吸金，恐怕和老公投資虧錢有關。

全智賢（左）和老公崔俊赫結婚13年，近日爆出崔俊赫投資失利慘賠。（翻攝自X）全智賢（左）和老公崔俊赫結婚13年，近日爆出崔俊赫投資失利慘賠。（翻攝自X）

崔俊赫為韓國國寶級服裝設計師李英熙的外孫、設計師李貞宇之子，家世顯赫，又是高富帥。他2023年成立Alpha資產運用公司，同年10月和隔年1月共砸350億韓幣（約台幣7.7億元）購入虛擬幣WEMIX相關的WEMADE公司股票。

不料虛擬幣WEMIX於2月28日遭網路駭客攻擊，但WEMADE直到3月3日才公開此事，挨批公司行事不透明，網路安全遭質疑，除引發許多股民不滿，WEMIX還遭韓國4大交易所全面下架，導致WEMADE股價暴跌。

至於全智賢2021年拍完韓劇《智異山》後回歸家庭，今年起密集出席活動，包括3、4月赴巴黎時裝週和瑞士鐘表展，5月和近日分別在北京和澳門出席品牌活動，下半年將攜新劇《暴風圈》和觀眾見面，網友猜測女神曝光度大增，和老公財務狀況不無關係。

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