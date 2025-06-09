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「小丑」傑瑞李透爆性騷擾9女性 專挑未成年猥褻 最小僅14歲

傑瑞李透一直以來給人古怪、獨特的形象，此次爆出性醜聞引發眾怒。（路透）傑瑞李透一直以來給人古怪、獨特的形象，此次爆出性醜聞引發眾怒。（路透）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕MeToo事件頻傳！這回輪到53歲的美國男星、奧斯卡得主傑瑞李透被爆出性醜聞，受害者多達9人，且當時不少人還是未成年，消息一出震驚社會。

傑瑞李透曾演出電影《自殺突襲隊》中的「小丑」、《魔比斯》、《藥命俱樂部》、《Gucci：豪門謀殺案》等膾炙人口的作品。外媒揭露他被9名女性指控涉嫌性騷擾、猥褻，一名匿名的女性還稱：「這是一直以來公開的秘密。」

美國知名DJ艾莉（音譯）控訴，她在17歲曾遭到傑瑞侵犯，「他知道我幾歲，但他不在乎」，更爆料年紀最小的受害者只有14歲，讓她心碎不已。

另一名女子則回憶起16歲時被傑瑞李透搭訕，此後被他打電話騷擾，聲音聽起來很像嗑藥；有一次她因為拒絕出席派對，傑瑞李透竟連續3週在清晨打電話來，詢問「是否交過男友」、「妳有沒有吃過X？」等問題，相當誇張。

模特兒蘿拉爆料，17歲時曾眼睜睜看著傑瑞李透裸體走出房間。另一名匿名女性則是18歲時被傑瑞李透強抓著手，協助他自慰。

發言人否認傑瑞李透嗑藥酗酒

報導指出，傑瑞李透常招募年輕妹妹參加派對，想慫恿她們裸泳。但傑瑞李透發言人強調，從來沒有辦過這種派對，對報導中的指控一概否認，也強調傑瑞李透已長達35年沒有嗑藥酗酒。

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