周興哲冒雨簽唱老婆愛相隨 提前慶30歲許願早登大巨蛋

周興哲事業家庭兩得意，透露生日當天會跟好友聚餐。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕周興哲昨天在信義區舉辦簽唱會，提前跟歌迷一起慶祝30歲生日，老婆趙岱新也冒雨現身支持。事業家庭兩得意的周興哲滿足的說：「我目前好像都不缺了。」喊話能早日登上台北大巨蛋開唱，「這是我一直以來的願望，也正在努力安排中。」

周興哲推出新專輯《Almost幾乎是愛情》，甜稱11首歌是寫給歌迷的情書，他在簽唱會演唱新歌《想念你想我》與《我們沒開始》，大票粉絲冒雨力挺，還有從香港、新加坡、日本飛來力挺的歌迷。

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周興哲舉辦簽唱會，喊話想要在台北大巨蛋開唱。（記者胡舜翔攝）

周興哲22日要迎來30歲生日，他說：「能跟朋友一起開開心心見面、聚餐，對我而言就是最棒的禮物。」公司為他準備「十年有成」的翻糖巨型蛋糕在簽唱會慶祝，華納音樂董事總經理楊國修及星空飛騰CEO羅維君都現身祝賀。

周興哲與老婆育有一子一女，聽聞好友許瑋甯懷孕的喜訊，受訪說：「她真的很強，怎麼可以這麼低調，我很佩服他們的選擇。」已有傳訊祝賀。

至於是否有跟許瑋甯分享育兒經，周興哲笑說當爸後一切來得很突然，很感謝老婆幫忙，「我是幸福的丈夫，有小孩後的生活會被打斷，會犧牲很多，但這一切都好幸福，小孩會鬧、哭，我還是很愛他們，小朋友睡覺像是天使。」難掩為人父的喜悅。

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