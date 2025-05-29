彭佳慧開小黃載許富凱 理想混蛋暖推療癒歌

彭佳慧（左）和許富凱都得過金曲獎，但以前不曾夢想當歌手。（索尼提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后彭佳慧6月7日將重返小巨蛋開唱，演出前先推出新專輯《完整的大人》。理想混蛋11月1日將首登小巨蛋辦「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，搶先推出主題曲《接住你》傳遞療癒能量。

理想混蛋將登上小巨蛋開唱，先釋出新歌《接住你》傳遞療癒能量。（何樂音樂提供）

同時忙於演唱會和新專輯，讓彭佳慧精神緊繃睡不好，好友林美秀勸她放空3天，完全不要去想演唱會的事，她照做後終於改善睡眠狀況。

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彭佳慧在新歌《被放棄的你》MV中飾演計程車司機「彭大哥」，載著女主角看到她在情感上的起起伏伏。另外她也拍攝影片，載金曲歌王許富凱以及百萬人氣YouTuber，也是她女兒的偶像「瑋瑋」黃挺瑋在車上分享「被放棄」的心事。

理想混蛋主唱雞丁對新歌超有共鳴：「收到歌詞時非常驚艷！阿哲寫下副歌重點句『就算借出了所有的自己，世界不一定會把溫暖還給你』，我覺得是很棒的一句話。」理想混蛋演唱會門票將於6月7日下午1點在KKTIX售票系統開賣。

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