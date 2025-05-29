張艾嘉分文未取挺奶茶 忘了我記得平台火速衝冠
劉若英（左起）找來秦漢、謝盈萱主演的《忘了我記得》上線獲得好評。（Netflix提供）
〔記者蕭方綺／台北報導〕秦漢、謝盈萱主演的Netflix影集《忘了我記得》上線48小時內直衝平台排行榜第一名，金馬影后張艾嘉也有客串演出，她提到自己為了力挺「奶茶」劉若英，分文未取，「奶茶叫我幹什麼，我就去幹什麼！」這也是她繼舞台劇《華麗上班族之生活與生存》，再次碰上謝盈萱，劇中飾演給予幾近崩潰邊緣的謝盈萱小小關懷的暖心陌生人。
張艾嘉（圖）力挺愛徒劉若英，無酬客串《忘了我記得》。
（果實文教基金會提供）
張艾嘉昨與導演林奕華宣傳舞台劇《梁祝的繼承者們之自畫像》，提到多年來致力培育表演新秀，像是她和李安合作電影《少女小漁》，推薦劉若英擔任女主角，李安並不看好，認為劉若英沒有明星特質，張艾嘉說：「我相信只要她走對了，就會被看到！」果然劉若英就憑該作拿下亞太影展最佳女主角獎。
請繼續往下閱讀...
此外，秦漢在《忘了我記得》上線前已搶先看過所有內容，他提到從前不太看自己作品，這次算是少數從頭到尾將影集看完，真心地覺得這是一部很棒的作品。他過去不愛演又老又病的角色，這次卻挑戰老病的父親，秦漢分享：「說是挑戰，不如說是一段美妙的歷程，感謝導演恰如其分的指導，讓我不用擠著一臉不自然的肌肉去演一個生病的老人。」
自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈
娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡
娛樂頻道有IG囉: 點這裡