E罩杯氣質姐姐下海拍AV！「單身2年沒愛愛」想找老男優激戰

E罩杯氣質系新人女優佐藤衣栞一出道就引發外界熱議。（翻攝自PLAY NO.1）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV片商Moodyz近期宣布將有一位新人女優佐藤衣栞出道，佐藤衣栞雖已27歲，但她皮膚白皙，還擁有167公分的高挑身材、E罩杯的豐滿上圍，完美的無可挑剔。預告海報一曝光，立刻吸引老司機討論，AV達人一劍浣春秋發文分析她在AV中的表現。

AV達人一劍浣春秋今（2）日在網站「PLAY NO.1」發文揭佐藤衣栞身分背景，出身富裕家庭的她，從小便在藝術氣息濃厚的環境成長，不僅熟悉長笛、鋼琴以及古典芭蕾舞，私下愛好也喜歡閱讀和欣賞古典音樂，在理科大學畢業後從事秘書工作。

至於為何佐藤衣栞要下海拍AV呢？一劍浣春秋表示，佐藤衣栞的確不缺男生追求，她過去總是喜歡交往年紀很大的歐吉桑，但許多歐吉桑在床上的能力都很弱，沒有辦法滿足她。就這樣，單身兩年都沒有愛愛的佐藤衣栞決定下海當AV女優，還像片商喊話「找能打的來」。最終，佐藤衣栞的出道首作品就與大叔級男優吉村卓合作，稱得上是得償所願了。

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