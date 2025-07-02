晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

E罩杯氣質姐姐下海拍AV！「單身2年沒愛愛」想找老男優激戰

E罩杯氣質系新人女優佐藤衣栞一出道就引發外界熱議。（翻攝自PLAY NO.1）E罩杯氣質系新人女優佐藤衣栞一出道就引發外界熱議。（翻攝自PLAY NO.1）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV片商Moodyz近期宣布將有一位新人女優佐藤衣栞出道，佐藤衣栞雖已27歲，但她皮膚白皙，還擁有167公分的高挑身材、E罩杯的豐滿上圍，完美的無可挑剔。預告海報一曝光，立刻吸引老司機討論，AV達人一劍浣春秋發文分析她在AV中的表現。

AV達人一劍浣春秋今（2）日在網站「PLAY NO.1」發文揭佐藤衣栞身分背景，出身富裕家庭的她，從小便在藝術氣息濃厚的環境成長，不僅熟悉長笛、鋼琴以及古典芭蕾舞，私下愛好也喜歡閱讀和欣賞古典音樂，在理科大學畢業後從事秘書工作。

至於為何佐藤衣栞要下海拍AV呢？一劍浣春秋表示，佐藤衣栞的確不缺男生追求，她過去總是喜歡交往年紀很大的歐吉桑，但許多歐吉桑在床上的能力都很弱，沒有辦法滿足她。就這樣，單身兩年都沒有愛愛的佐藤衣栞決定下海當AV女優，還像片商喊話「找能打的來」。最終，佐藤衣栞的出道首作品就與大叔級男優吉村卓合作，稱得上是得償所願了。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中