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洪小鈴哀號產後石頭奶 哺乳超崩潰

洪小鈴曝產後哺乳地獄，排空時多次崩潰想放棄。（記者潘少棠攝）洪小鈴曝產後哺乳地獄，排空時多次崩潰想放棄。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕47歲洪小鈴昨產後首度公開露面，與張雁名出席大愛劇《生命的麥田》媒體茶敘。她哀號產後「石頭奶」，塞奶痛到像針在劃，排空時多次崩潰想放棄；還自曝懷胎6月熱血爬百岳，產檢被醫師臉綠警告胎位往下移。對於老公張天霖無預警退出便當店經營，她也做出回應。

洪小鈴透露拍戲拍到尾聲才發現懷孕，後來消息曝光，收到劇中爸爸艾偉傳訊，「恭喜女兒成為媽媽，這是很特別的階段，要好好享受人生。」洪小鈴孕期幾乎沒有不適感，但產後遇上地獄級塞奶，「護理師叫我忍痛用手幫我排空，我邊哭邊尖叫、哀號。」她雖沒有產後憂鬱，但曾因寶寶吸不到奶，難過哭了出來；張雁名則說當爸後變得感性，「戲裡拉開布簾看到小孩，眼淚直接掉下來。」現在出門都不忘跟小寶貝說：「爸爸愛你。」

對於張天霖淡出餐飲圈，洪小鈴直言沒有多問細節，透露張天霖目前仍拍戲、擁有網路公司正職，先前曾考取潛水證照，暑假可能赴綠島帶團，「現在的演員工作不像以前穩定，他也覺得自己不太適合演藝圈，他不太愛社交。」

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