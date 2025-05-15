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娛樂 最新消息

威廉手握3節目綠島配合調查 陳向熙高雄拍戲遭拘提

藝人阿虎涉逃兵遭警方逮捕。（記者徐聖倫翻攝）藝人阿虎涉逃兵遭警方逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

〔記者蕭方綺、侯家瑜、劉人瑋／台北報導〕繼王大陸之後，昨再爆藝人花錢找「閃兵集團」造假醫療證明涉嫌逃兵，除了犯法，也影響他們現有的工作。

李銓承認以25萬元為代價造假病歷。（記者徐聖倫攝）李銓承認以25萬元為代價造假病歷。（記者徐聖倫攝）

威廉昨爆出閃兵時，人正在綠島錄影，事後主動至綠島派出所釐清真相，並調整行程回台配合調查，他目前手上節目有《來吧！哪裡怕》、《食尚玩家》和《效廉出發吧！》，現在也是台灣優質生命協會理事，電視台、協會皆回應還在了解威廉的狀況。

威廉手握3節目綠島配合調查 陳向熙高雄拍戲遭拘提大根涉逃兵，人在國外透過經紀人發聲明道歉。
（資料照，記者陳逸寬攝）

陳大天2舞台劇將登場 炎上表演照常

藝人陳向熙被帶回新北市刑警大隊。（記者徐聖倫攝）藝人陳向熙被帶回新北市刑警大隊。（記者徐聖倫攝）

而陳大天17日要和聶雲、小煜、大霈等人在台南演出果陀音樂劇《三個傻瓜》，23、24日要和曾國城、鍾欣凌等人合作舞台劇《莎姆雷特》，兩齣戲的製作單位昨坦言事發突然，都還在了解中；另外薩泰爾日前公布《炎上鍾明軒》售票資訊，炎上大將為陳大天，不料開賣前爆出陳大天涉閃兵遭拘提，粉絲擔心演出受影響。薩泰爾則表示演出照常，還打趣回應：「大天也不用這麼努力。」

此外，前男團「SpeXial」成員「Teddy」陳向熙也在這波拘提名單中，他近日在高雄拍攝BL劇《向流星許願的我們》，警方昨到高雄，在劇組面前將他拘提到案。該劇監製潘心慧表示尊重配合檢調過程，但昨仍照常拍攝。

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