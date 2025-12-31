自由電子報
娛樂 星座

國師唐綺陽激推 2026火象年做這事轉運

國師唐綺陽激推 2026火象年做這事轉運唐綺陽認為火象能量提升，避免情緒化影響運勢，最好的方式就是「運動」。（資料照，
大慕影藝提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年就要來了，在這個即將迎來全新一年的時刻，國師唐綺陽透過直播預告，明年是個火上加火的火象年，代表很多濾鏡都將被拆穿，人際關係也會愈見明朗，有能量、能力和主動積極的人都會被看見。火能量也會讓情緒更顯化，唐綺陽認為火象能量提升，避免情緒化影響運勢，最好的方式就是「運動」，把過多的能量和力氣都用來鍛鍊自己，尤其覺得運勢不佳時，運動能有助轉化能量。

2026年明顯對「火象人」有利，勇敢的人將得到獎勵，私底下的事情也會被搬到台面上。唐綺陽鼓勵大家應重視自己的感覺，適當的主動出席，嘗試新位置、新角色，就有機會迎來全新布局。

✩土象星座 （金牛、處女、魔羯）

土象將遇到生活、工作、健康或錢財發生驟變，有可能突然換工作、換同事，或是身體狀況改變。火象能量讓 壓力與飛升都在「看不見的地方」，可能面臨家裡的事、小人、或是需要秘密籌備的幕後工作，建議主動擁抱生活、健康、工作的改變，不要被動接受，也別再隱忍。

水逆影響導致可能面臨舊事重提、職業生涯中斷或人際衝突，金牛座注意2月水逆在人際、大眾宮位，盡量避免人多嘴雜，過年少湊熱鬧；6月則在兄弟姊妹、同學宮位，旅行不順、溝通不良。處女座注意2月水逆在合作宮位，容易發生另一半、合夥人溝通不順；6月在社群、人際宮位，小心被利用、情勒。魔羯座2月水逆在兄弟姊妹宮位，當心被翻舊帳、交通問題；6月在親密關係、敵對宮位，注意針對你而來的合作對象、敵人或另一半。

✩風象星座 （雙子、天秤、水瓶）

風象已經在全新的狀態裡，將遇到理念與人際圈的驟變，可能突然跨領域、換新造型、新思維，感覺被世界推著走，這是來自天命所趨。火象能量讓風象的壓力來自於「人的問題」，需要處理複雜的人際關係、搞定新的人，或者承擔整合人的責任，想活出自我既是飛升也是壓力所在，不要排斥。有機會重操舊業，但務必注意健康舊疾復發。

水逆影響風象星座的金錢、工作、健康方面，易有實質煩惱，不過雖然勞碌，但也有成就感，只是要注意自身耗損。雙子座2月水逆在事業宮，可能與老闆溝通鬼打牆；6月則在財帛宮，要小心現金卡住，容易破財，最好準備預備金。天秤座2月水逆在員工、生活宮，職場容易一團亂，身體上的老毛病復發，建議提前面對；6月在事業宮，導致好事多磨。水瓶座2月水逆在財帛宮，容易破財、遇到詐騙；6月在工作宮，同事溝通不良、廠商拖累進度。

✩火象星座 （牡羊、獅子、射手）

火象的驟變出現在人際關係的宮位，新的改變已經發生，可能是新的組合、新的搭檔，或是舊的夥伴離開，需要重新適應。壓力和飛升機會出現在自我宮位，讓火象成為蓄勢待發的一群。但先前累積的「餘孽」有待清除，如內耗、家事、犯小人等。最好讓自己「穿上塑身衣」，收斂和包裝自己，用行動去符合外界期許。

水逆主要影響業力、情緒、內部，牡羊座2月水逆在12宮，反映在身心靈、玄學，當心迷信陷阱或詐騙；6月要面對家裡內部問題、公司內部整頓。獅子座2月水逆在8宮，可能有大筆金錢往來，記得收斂避免引來羨慕嫉妒恨；6月在12宮，要注意和神祕學、宗教相關人事物往來。射手座2月水逆在田宅宮，處理房地產、家人關係等問題不順，缺乏安全感，建議多自省；6月在8宮，會出現新氣象，但需處理大筆資產，小心衝動投資，對錢最好斤斤計較。

✩水象星座 （巨蟹、天蠍、雙魚）

水象表面上平靜無波，個人私事暗潮洶湧。看不見的內在與本質徹底改變，即將豁出去變身，或許別人覺得可怕，但這是不再內耗的必經之路，理財方式也會改變，暗自改變帶動未來越來越好。火象能量反映在工作、金錢、職場上，感受到壓力和難度。因為需要花體力、花時間，會讓水象星座非常累，但付出就會有收穫。

水逆發生在自我宮位，有機會懷舊、回歸、自省、和老朋友見面。巨蟹座2月水逆在9宮，有出國運但易有波折，建議多做行程確認；6月在1宮，易被舊事重提，自我表達不順。天蠍座2月水逆在5宮，造成舊情人回歸，或感情上溝通不良；6月在9宮，有機會出國，注意出行不順。雙魚座2月水逆在自我宮位，想自我改造但不順，容易聽到外界誤會言論；6月在5宮，舊情人復聯或重回舊舞台，才華再次展現，但因水逆會出現掃興之處。

✩民俗說法，僅供參考✩

 

