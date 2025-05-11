小S發起思念大S活動 眾星訴愛陪S媽過母親節

沒有大S（右起）的第一個母親節，小S及大姊會陪在S媽（左二）身旁，用愛填補媽媽喪女之痛。（資料照）

〔記者林欣穎、陽昕翰、李紹綾／台北報導〕「大S」徐熙媛於今年2月2日驟逝，家屬們悲痛欲絕，大S離世將滿百日，「S媽」黃春梅仍走不出喪女之痛，今適逢母親節，小S發文喊話要振作起來、好好照顧媽媽，並發起思念大S活動，希望透過眾人的力量填補S媽的悲傷。

蔡康永、白冰冰、陶晶瑩、賈永婕、賈靜雯、吳佩慈、吳青峰、范瑋琪、羅志祥、楊丞琳、王柏傑、鍾欣凌等眾星紛紛響應，在社群抒發對大S的思念，陪伴S家度過沉痛但仍充滿愛的母親節，賈永婕的貼文釣出S媽留言「謝謝寶貝」，親自回應關心。

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小S（左起）在社群發起思念大S活動，蔡康永率先發文。（資料照）

在這波思念大S活動中，許多人都分享過往與大S的互動、合照，蔡康永說大S總會用最堅定的語氣回答他的各種猶豫不決，總是會不由自主的被鼓勵到，「徐熙媛，以後我會繼續模仿妳的語氣，鼓勵我自己。」同樣經歷喪女之痛的白冰冰感同身受，要S媽保重身體注意眼睛、想辦法入睡，「妳還有孝順的小S及孫女們，我們大家也會一直都在。」

吳佩慈說自己因長期受大S照顧，在潛移默化之中，自己也變成較會照顧別人的人；賈靜雯貼出康乃馨照回憶大S，「想念妳用燦爛的笑容給我的鼓勵」；范瑋琪也發聲：「還記得在最後拔掉呼吸器之前，我們通上了最後的一通電話，我們大家為妳禱告，希望妳能安息主懷。」

痛失親姊對小S無疑是沉重的打擊，她扛起照顧媽媽的重擔，感性喊話S媽：「媽，大家都會記得珊珊（大S乳名）的，您還有1個善良和1個白目的女兒喔！」小S也感謝眾人寫出與大S的故事，還給媽媽很多祝福，「真的非常感謝，我會讓媽媽過一個充滿能量和溫暖的母親節！」

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