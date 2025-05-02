邱昊奇撰文分手黃姵嘉 怕哽咽做不到當面開口

邱昊奇（右）雖與黃姵嘉分手，兩人仍維持友好關係。（資料照）

記者李紹綾／專訪

邱昊奇去年和交往近兩年的金鐘戲后黃姵嘉分手，坦言當時因媒體斷章取義的標題，讓他被罵渣男，也因此陷入低潮。

為何不出來解釋？邱昊奇表示，黃姵嘉有在受訪時替他緩頰，「她有幫我說話，可是媒體斷章取義就變這樣，我出來解釋，又會被斷章取義，所以還不如沉默，反正我也不是什麼有名的人，大家遲早會忘記這件事。」

請繼續往下閱讀...

邱昊奇自認是個嚴謹的人，透露當時以書信訊息說分手，強調：「我是有條理的講為什麼，不是只有一句話就分手。」至於為何不當面說？他擔心自己開不了口，也很容易哽咽，「我們的事情我們很了解，彼此處在一個狀態，那個時機，我認為沒辦法當面講，我們都講不出口。」

邱昊奇談到，後來他去黃姵嘉家收東西，「她一直問我怎麼了？她幫我加油，我背對著她，我根本沒辦法講話。」甚至連黃姵嘉說：「我抱一個。」他忍住情緒硬擠出「我沒辦法」4個字，「我見到人會講不出來，所以才要用文字表達，也會因為現場的氛圍，沒辦法下決心。」

兩人分手後仍維持友好關係，邱昊奇招認，偶爾會去看黃姵嘉的社群，「看她最近在做什麼，她有些文章寫得很好，我都會點讚。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法