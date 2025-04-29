黑寡婦2.0跳高樓 《雷霆特攻隊*》震撼開場 堅拒穿防護戰衣

佛蘿倫絲普伊在《雷霆特攻隊*》開頭從高樓一躍而下。（漫威影業提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕漫威新作《雷霆特攻隊*》昨舉行國際線上記者會，回歸演出「黑寡婦2.0」的佛蘿倫絲普伊分享，電影一開場她要從高樓一躍而下的驚險戲碼，讓她第一次讀劇本時嚇傻了：「這一幕設計得非常精準，既驚人又心痛，瞬間讓人理解角色的絕望感。」

片中集合一眾「反英雄」拯救世界，佛蘿倫絲飾演的葉蓮娜於2021年《黑寡婦》中首度登場，角色從小與思嘉喬安森飾演的娜塔莎被當成姊妹扶養長大，之後她面對姊姊在「終局之戰」犧牲，一路走來除了俐落身手，內心也充滿脆弱與孤獨。

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佛蘿倫絲將葉蓮娜的複雜內心演繹得扣人心弦，尤其高樓墜落一幕，讓觀眾彷彿也墜入她破碎的世界。導演傑克施瑞爾表示，這場戲真正厲害的不是特技或動作，而是她極限狀態下仍展現出的「快被壓垮的情緒」。

佛蘿倫絲普伊回歸《雷霆特攻隊*》飾演「黑寡婦2.0」葉蓮娜，日前出席該片倫敦首映。（美聯社）

原先劇組安排佛蘿倫絲穿上防護戰衣跳樓，但她堅決推翻：「如果她真的不在乎生死，就不該有任何保護。」最終她穿著普通運動服完成這場戲，外表展露角色的心碎與失落。她感謝劇本給予葉蓮娜時間去處理創傷，而非輕輕帶過：「她看似堅強，但其實只是渴望歸屬感。」

飾演葉蓮娜養父「紅色衛兵」的大衛哈伯透露，佛蘿倫絲對角色有著強烈認同感，甚至積極參與劇本微調。她特別提到片中一場親情衝突戲，兩人終於對彼此坦白，「這種不美化、甚至有些難堪的對話，才是真正的成長」。

在《雷霆特攻隊*》裡，葉蓮娜不再只是冷酷殺手，而是帶著傷痕努力活下去的靈魂。她從破碎中尋找重新站起來的力量和新的家人，或許是這個英雄故事最動人的一章。《雷霆特攻隊*》將於明天搶先全美在台上映。

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